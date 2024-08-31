Причиной стала потеря второй подряд ракеты в ходе статических огневых испытаний

Ранее наш канал уже рассказывал о второй подряд неудаче компании-разработчика ракет-носителей (РН) ABL Space Systems при испытаниях своего детища RS1. Речь в статье шла в основном о технических причинах и последствиях того инцидента.

А теперь наступили и экономические...





Компания уволила значительную часть своих сотрудников, объяснив это необходимостью сокращения расходов после двух неудач подряд. Напомним, полтора года назад была предпринята первая попытка запустить ракету. Тогда носитель даже взлетел, но всего через 10 секунд после старта потерял мощность и рухнул обратно на стартовую площадку. После этого ракета была переработана, ее новая версия "потяжелела" приблизительно на 20%. Соответственно на 20% была увеличена и тяга РН. Это было обеспечено за счет увеличения с 9 до 11 количества двигателей первой ступени.

Но 19 июля текущего года, во время статических огневых испытаний, и вторая по счету ракета была потеряна из-за возникшего пожара.

Суду по всему, эта неудача окончательно подорвала и без, как выяснилось, незавидное финансовое состояние компании. В своем посте в соцсети LinkedIn от 30 августа Гарри О'Хэнли, генеральный директор ABL, сообщил, что компания увольняет некоторое количество сотрудников. Как следует из этого поста, компания и ранее работала над сокращением расходов. Основными причинами трудностей руководитель назвал изменения на рынке и более сложный доступ к капиталу.

Ранее компании удалось привлечь несколько сотен миллионов долларов, включая 200 миллионов долларов в октябре 2021 года и 170 миллионов долларов в марте 2021 года. Но с тех пор ситуация изменилась.

«В 2021 году космическая отрасль — как и почти все отрасли — была раскаленным рынком. Мы столкнулись со значительным давлением масштабирования, и для его поддержки был доступен капитал. Изначально компания планировала быть экономной организацией, но чтобы оставаться конкурентоспособной, мы построили крупную организацию, способную производить ракеты с высокой скоростью, продолжая при этом решать проблемы, связанные с разработкой средств выведения»,

— написал О'Хэнли.

После первой неудачной попытки запуска в январе 2023 года ABL Space Systems попыталась «сократить расходы, перейдя на более экономичные операции с меньшими командами, ограниченным наймом и более консервативными расходами». Но недавний пожар, кажется, стал последней каплей.

Гарри О'Хэнли не сообщил, какое количество сотрудников было уволено. По информации, размещенной на веб-сайте компании, численность персонала по состоянию на конец августа составляет 170 человек.



