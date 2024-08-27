Утечка топлива из 2-х двигателей привела к пожару и гибели ракеты RS1 Block 2

Обнародованы результаты расследования инцидента с ракетой-носителем (РН) RS1 компании ABL Space Systems, в результате которого компания потеряла как сам носитель, так и часть оборудования стартового комплекса. Во время статических огневых испытаний 19 июля 2024 года из-за утечки топлива начался пожар, который несмотря на все усилия потушить не удалось.

Компания ABL Space Systems сообщила, что пожар возник после прерывания статического огневого испытания из-за утечки топлива в двух двигателях первой ступени. Фото: ABL Space Systems

В ходе испытаний были запущены двигатели E2 первой ступени ракеты-носителя RS1, но спустя всего полсекунды они были выключены. Причиной послужило низкое давление в одном из двигателей. В компании считают, что это было обусловлено неисправностью датчика давления.

Казалось бы, можно заменить дефектный датчик и продолжить тесты, однако что-то пошло не так... Двигатели выключились, но спустя некоторое время под днищем ракеты вспыхнуло пламя. Это произошло из-за утечки топлива сразу из двух двигателей. Пожар локализовали, но справиться с ним получалось. Не помогли ни вода, ни системы тушения с помощью инертного газа.

Ситуацию усугубило то, что стартовая площадка на острове Кадьяк на Тихоокеанском космическом комплексе на Аляске не имеет собственного водоснабжения. Для борьбы с огнем используются мобильные резервуары. Их емкости хватило лишь на одиннадцать с половиной минут. После этого огонь распространился по площадке, уничтожая ее оборудование.

Проведенное изучение двух двигателей, послуживших источником пожара, выявило «значительную эрозию» их топливных инжекторов и гильз, что, по всей видимости, является признаком нестабильностью процесса сгорания топлива в них. По словам компании, подобное явление было зафиксировано всего лишь в одном из более чем трехсот испытаний двигателя Е2, и тогда посчитали, что причина кроется в другом.

Стоит отметить, что данный инцидент случился спустя 18 месяцев после попытки первого старта ракеты RS1. Тогда носитель через 10 секунд после запуска потерял мощность и рухнул обратно на стартовую площадку. После этого была переработана конструкция стартовой установки и сам носитель. Новая версия ракеты, потерянная 19 июля называлась RS1 Block 2 и имела тягу, увеличенную на 20% по сравнению с исходным вариантом. Это было достигнуто за счет увеличения с 9 до 11 количества двигателей первой ступени. Также на 20% было увеличено и количество топлива.

Пока компания ABL Space Systems не называет предполагаемые сроки новой попытки запуска своего носителя, но отмечает, что очередная ракета RS1 «находится в стадии производства».