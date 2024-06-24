В случае успеха это станет первым в истории человества случаем доставки на Землю образцов породы с невидимой стороны Луны

В ближайшие сутки может произойти поистине знаменательное событие в истории космонавтики. Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» приближается к Земле с образцами, полученными на обратной стороне Серебряного глобуса.

Посадочный модуль «Чанъэ-6» в кратере Аполлона на обратной стороне Луны. Источник: CNSA/CLEP

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И хотя Национальное космическое управление Китая (CNSA) пока не сообщало никакой информации о том, что «Чанъэ-6» предпринял какие-либо действия по сходу с лунной орбиты в направлении нашей планеты, тем не менее, результаты оптических и радиолюбительских наблюдений свидетельствуют о том, что космический аппарат находится на пути к Земле.

По всей видимости двигатели служебного модуля «Чанъэ-6» были включены 21 июня, в результате чего аппарат в настоящее время находится на заключительном этапе своего 53-дневного космического путешествия, за время которого он осуществил перелет к Луне и посадку на нее, взятие проб грунта, старт с нашего естественного спутника и стыковку на лунной орбите.

Возвращаемая капсула с образцами должна отделиться от служебного модуля незадолго до прибытия на Землю в начале 25 июня. Планируется, что она совершит посадку во Внутренней Монголии примерно в 05:41 UTC. Эта информация косвенно подтверждается уведомлением о закрытии воздушного пространства в данном районе в это время.

Однако, прежде чем приземлиться, возвращаемая капсула, войдя в атмосферу, сначала... покинет ее. Это запланированный маневр, который направлен на то, чтобы частично погасить скорость посадки и, тем самым, уменьшить тепловую нагрузку на аппарат. После этого возвращаемая капсула снова вернется в атмосферу, но уже на меньшей скорости.

Образцы, полученные с обратной стороны Луны, дадут ученым уникальную возможность исследовать ее состав и эволюцию, а также получить ключ к пониманию истории ранней Солнечной системы.



