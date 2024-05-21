Успешный полет ракеты-носителя Ariane 6 крайне необходим Европейскому космическому агентству для преодоления «кризиса ракет-носителей».

Появилась новая (более детальная) информация о сроках первого полета новой европейской ракеты-носителя (РН) "Ariane 6". 21 мая Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что старт ожидается в течение первой половины июля. А пока ракета обретает свой конечный облик на космодроме Куру, расположенном во Французской Гвиане.

Твердотопливный ускоритель перемещается для стыковки с основной ступенью Ariane 6 перед первым полетом этой ракеты, запланированным на лето. Фото: ЕКА/ArianeGroup/Arianespace/CNES

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Последний раз предполагаемые сроки испытательного полета озвучивались в ноябре 2023 года, но тогда они имели более размытые границы - "между серединой июня и концом июля". И вот сейчас диапазон дат заметно сузился. В Европейском космическом агентстве уточнили, что более конкретная, но, по-прежнему, предварительная дата запуска будет объявлена на авиасалоне ILA в Берлине, который пройдет с 5 по 9 июня.

В конце апреля была завершена квалификационная проверка, после чего начался монтаж двух твердотопливных ускорителей на разгонном блоке первой ступени. Верхняя ступень и собственно полезная нагрузка (ПН) будут пристыкованы уже в июне незадолго до заправочных испытаний и тестовым обратным отсчетом, намеченным на 18 июня.

Успешный полет новой РН крайне необходим ЕКА для преодоления «кризиса ракет-носителей» из-за которого европейцы были вынуждены пользоваться услугами "Falcon 9" компании SpaceX. Однако Йозеф Ашбахер, генеральный директор ЕКА, весьма сдержанно оценивает вероятность успеха этой миссии:

«По статистике, вероятность того, что первый полет не удастся или пройдет не так, как планировалось, составляет 47 процентов. Мы сделаем все возможное, чтобы полет прошел успешно, но я думаю, что нам следует помнить об этом».

— заявил он, опираясь на статистику первых запусков новых крупных ракет-носителей.