Планируется, что запуск Dream Chaser должен состояться уже в этом году.

Компания Sierra Space объявила 9 мая о завершении серии испытаний своего грузового космического самолета Dream Chaser на стендах НАСА в Огайо и готовности к отправке его на космодром во Флориду. Запуск корабля должен состояться уже в этом году.

Как стало известно, космический корабль Dream Chaser, носящий имя Tenacity, и его грузовой модуль Shooting Star прошли серию ударных, вибрационных и термовакуумных испытаний в камерах испытательного полигона НАСА в Огайо.

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Корабль Dream Chaser компании Sierra Space во время термовакуумных испытаний на стенде НАСА в Армстронге. Фото: Sierra Space

И вот теперь аппараты должны отправиться в Космический центр Кеннеди, где им предстоят дополнительные акустические и электромагнитные испытания.

«Успешное завершение невероятно строгой кампании испытаний в тесном сотрудничестве с НАСА является важной вехой и позволит Dream Chaser начать работу в конце этого года»,

— заявил Том Вайс, исполнительный директор Sierra Space.

Более точная дата запуска, который ранее планировался к июню, пока не называется, однако эксперты, оценивая оставшуюся предстартовую работу над Dream Chaser, полагают, что он может состояться уже осенью. Свои коррективы может внести и график полетов на Международную космическую станцию (МКС).

Первый запуск корабля уже задерживается на несколько лет из-за проблем в разработке как самого Dream Chaser, так и ракеты-носителя (РН) Vulcan компании United Launch Alliance, с помощью которой будет запускаться космический корабль. Vulcan совершил свой успешный первый запуск в январе. Полет с Dream Chaser будет вторым запуском ракеты, который, в случае успеха, должен позволить сертифицировать Vulcan для выведения в космос полезных нагрузок в интересах национальной безопасности.

Планируемая миссия станет первой из семи, предусмотренных контрактом между Sierra Space и НАСА, по доставке грузов на МКС. Компания в настоящее время строит еще один корабль Dream Chaser, который будет носить имя Reverence. Sierra Space планирует разработать также и пилотируемую версию Dream Chaser.