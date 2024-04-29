Из-за особенностей орбиты компании пришлось пожертвовать первой ступенью, совершившей 20 космических полетов

В конце апреля (27-го, если уж быть совсем точным) ракета-носитель (РН) «Falcon 9» отправила на орбиту два европейских навигационных спутника «Galileo». В принципе, по нынешним временам вполне рядовое событие. Ведь за последние годы компания SpaceX, отправляя на орбиту государственные, частные и, в основном, свои собственные спутники, уже приучила нас к тому, что запуски в космос происходят едва ли не ежедневно.





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Однако именно этот старт оказался необычным, причем сразу в нескольких аспектах.

Во-первых, полезная нагрузка (ПН) принадлежала европейцам - Европейскому союзу и Европейскому космическому агентству - которые и сами обладают способностью выводить аппараты в космос. Точнее, обладали до недавнего времени. На данный же момент европейское ракетостроение находится в глубочайшем кризисе. РН Ariane 5 по совершенно непонятным причинам была выведена из эксплуатации, а идущая ей на смену Ariane 6 пока так и не полетела. Похожая ситуация складывается и с европейской ракетой-носителем легкого класса Vega / Vega C. Более старая модификация более или менее отработана, но не летает, а новая оказалась "прикованной" к Земле после неудачи во 2-м полете в декабре 2022 года. В итоге Европа осталась без собственных средств запуска космических аппаратов, а генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер назвал эту ситуацию «кризисом ракет-носителей».

И пришлось идти на поклон к Маску... И тут тоже не обошлось без странностей.

Во-вторых. Запуск оказался окутан завесой секретности, словно в космос отправлялись не навигационные спутники, а полезная нагрузка военного ведомства. Например, китайского ;-)

При чем тумана пытались нагнать именно европейцы. И это несмотря на то, что ранее аппараты «Galileo» запускались на ракетах «Ариан» и, даже, «Союз» и эти запуски имели более широкое освещение в СМИ. Впрочем, как и запуски с помощью РН Falcon 9 американского аналога «Galileo», системы глобального позиционирования.

Ни Европейская комиссия, ни Европейское космическое агентство не предупредили о запуске заранее. В заявлениях после успешного запуска европейские чиновники старательно избегали упоминаний о том, как именно были запущены спутники.

Более того, SpaceX прекратила, вероятно по требованию заказчика, веб-трансляцию после подтверждения отделения обтекателя полезной нагрузки. Складывается впечатление, что европейцам просто было стыдно...

В-третьих. Новость радостная и печальная одновременно. Радостная потому, что еще одна первая ступень B1060 РН «Falcon 9» сумела повторить рекорд многоразовости, достигнув отметки в 20 стартов. Печальная же потому, что превзойти этот рекорд ей не суждено. Этот полет оказался для ступени последним. Из-за особенностей орбиты аппаратов Galileo запуск осуществлялся в расходуемом варианте.

Ранее эта ступень использовалась для различных миссий, от спутника GPS и лунного посадочного модуля IM-1 компании Intuitive Machines до 13 стартов со спутниками Starlink.

Как следствие, прервалась впечатляющая серия из 146 запусков РН «Falcon 9» с возвращением первой ступени, начавшаяся в ноябре 2022 года.

Однако вскоре мы с вами можем стать свидетелями еще более впечатляющих серий, ведь компания SpaceX работает над сертификацией ускорителей и обтекателей ракеты Falcon для 40 миссий.