Первые запуски этих носителей могут состояться уже в 2025 и 2026 годах

По информации официальных лиц Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) ведет активную разработку сразу двух тяжелых многоразовых ракет-носителей. Диаметр первой ступени одной из них составляет четыре метра, другая еще больше: ее диаметр около пяти метров. Первые испытания этих носителей намечены на 2025-й и 2026-й год соответственно.

Стоит оговориться, что это не единственные многоразовые ракеты, разрабатываемые в Китайской народной республике. Помимо государственной CASC подобными проектами занимаются еще несколько частных фирм. Так, например, компания Landspace в январе 2024 года успешно провела прыжковые испытания своей многоразовой ракеты Zhuque-3.

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Прыжковые испытания первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 компании Landspace 19 января 2024 года. Фото: Landspace

В официальных сообщениях нет информации о том, как будут называться эти носители, но можно предположить, что в случае ракеты диаметром 5 метров, речь идет о РН "Long March 10", предназначенной для пилотируемых миссий. При использовании в качестве первой ступени одного разгонного блока она будет выводить на низкую околоземную орбиту китайский пилотируемый космический корабль нового поколения. В конфигурации же с тремя разгонными блоками на первой ступени (как у Falcon Heavy) пилотируемый корабль «Мэнчжоу» может быть отправлен на окололунную орбиту. Именно этой ракете отводится ключевая роль в планах Китая по отправке тайконавтов на Луну до 2030 года. "Лунная" модификация "Long March 10" будет иметь высоту 92 метра и сможет выводить на транслунную орбиту до 27 тонн груза.

Ракета же диаметром 4 метра, скорее всего, представляет собой носитель, разрабатываемый Шанхайской академией космических технологий CASC (SAST). Он рассчитан на выведение до 6500 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 700 километров.

Если "Long March 10" («Великий поход-10») имеет совершенно четкую ориентацию на пилотируемые полеты, в том числе к Луне, то второй многоразовый носитель, видимо, будет конкурировать с частными китайскими ракетами. Это отражает курс, который взят в рамках национальной стратегии по созданию многоразовых ракет и поддержке усилий частников в космической сфере. Предполагается, что такая политика обеспечит Китаю создание новых мощностей, требуемых для создания планируемых мегасозвездий на околоземной орбите.

Для поддержки частного бизнеса Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий намерена предоставить возможность доступа для частных компаний к крупномасштабным испытательным установкам, (например, к стендам для проверки ракетных двигателей). Будет оказана помощь и при строительстве коммерческих стартовых площадок.



