Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Китай разрабатывает сразу две тяжелые многоразовые космические ракеты
Первые запуски этих носителей могут состояться уже в 2025 и 2026 годах

реклама

По информации официальных лиц Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) ведет активную разработку сразу двух тяжелых многоразовых ракет-носителей. Диаметр первой ступени одной из них составляет четыре метра, другая еще больше: ее диаметр около пяти метров. Первые испытания этих носителей намечены на 2025-й и 2026-й год соответственно.

Стоит оговориться, что это не единственные многоразовые ракеты, разрабатываемые в Китайской народной республике. Помимо государственной CASC подобными проектами занимаются еще несколько частных фирм. Так, например, компания Landspace в январе 2024 года успешно провела прыжковые испытания своей многоразовой ракеты Zhuque-3.

реклама


Прыжковые испытания первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 компании Landspace 19 января 2024 года. Фото: Landspace

В официальных сообщениях нет информации о том, как будут называться эти носители, но можно предположить, что в случае ракеты диаметром 5 метров, речь идет о РН "Long March 10", предназначенной для пилотируемых миссий. При использовании в качестве первой ступени одного разгонного блока она будет выводить на низкую околоземную орбиту китайский пилотируемый космический корабль нового поколения. В конфигурации же с тремя разгонными блоками на первой ступени (как у Falcon Heavy) пилотируемый корабль «Мэнчжоу» может быть отправлен на окололунную орбиту. Именно этой ракете отводится ключевая роль в планах Китая по отправке тайконавтов на Луну до 2030 года. "Лунная" модификация "Long March 10" будет иметь высоту 92 метра и сможет выводить на транслунную орбиту до 27 тонн груза. 

Ракета же диаметром 4 метра, скорее всего, представляет собой носитель, разрабатываемый Шанхайской академией космических технологий CASC (SAST). Он рассчитан на выведение до 6500 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 700 километров.

Если "Long March 10" («Великий поход-10») имеет совершенно четкую ориентацию на пилотируемые полеты, в том числе к Луне, то второй многоразовый носитель, видимо, будет конкурировать с частными китайскими ракетами. Это отражает курс, который взят в рамках национальной стратегии по созданию многоразовых ракет и поддержке усилий частников в космической сфере. Предполагается, что такая политика обеспечит Китаю создание новых мощностей, требуемых для создания планируемых мегасозвездий на околоземной орбите.

Для поддержки частного бизнеса Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий намерена предоставить возможность доступа для частных компаний к крупномасштабным испытательным установкам, (например, к стендам для проверки ракетных двигателей). Будет оказана помощь и при строительстве коммерческих стартовых площадок.


#китай #космос #кнр #ракета-носитель #многоразовая ракета #long march 10
Источник: spacenews.com
+
Написать комментарий (0)
На фоне украинского кризиса Соединённые Штаты теряют силу в Индо-Тихоокеанском регионе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
20
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
1
В Баренцовом море АПЛ "Казань" запустила специальную подводную версию ракеты "Калибр"
+
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+
Android 15 предложит улучшенный режим рабочего стола
+
Начиная с 2025 года Microsoft будет брать $61 в год с пользователей Windows 10
2
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
6

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
13
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
214
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
47
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
4
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
53
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
20
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
74
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1

Сейчас обсуждают

ev_rus
19:30
Не станут цены ниже. Идет мировая тенденция к повышению на все, инфляция, конфликты, Тайвань, ценные ресурсы, сильное удорожание перевода фабрик на новый техпроцесс, производители подошли к технологич...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Ананьев Данил
19:29
Z9 turbo если не больше 30к то топ за свои деньги
Опубликованы некоторые характеристики сразу трёх будущих устройств компании iQOO
Cossacs
19:27
За какие 16р 6600 дебил, что ты несёшь тварь имбецильная краснорожая, белены переел? Или ты гонишь про перепаянные китайцами в подвале гпу, ужаренные и сколотые? Так и остальные можно также купить, не...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Артём Николаев
19:23
Не заменит, но крайне обострит и без того жесткую конкуренцию. Раньше руки-ноги есть - уже работник. А теперь нужно не просто ишачить 996 имея профильное образование, но и делать это в 10 раз быстрее,...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
ev_rus
19:22
В 2к будет прирост в среднем 15-25 фпс, в синглах. Видео тесты в реальном времени на Ютубе море. В онлайн будет больше.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Yilec
19:17
Статью читай. "Ядро чипа использует запатентованную компанией архитектуру C-GPU".
Новый микропроцессор RISC-V совмещает в одном ядре возможности CPU, GPU и NPU
ev_rus
19:15
Как показывают игры, в бюджетном массовом игровом сегменте в 1080р и строго в онлайн играх требуется заморочиться на посильнее процессор, плюс если человек еще синтетикой какой занимается. Если же пол...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Артем Ленин
19:15
Там и так на орбите хлама хватает.Скоро спутники будут висеть в метре от друг друга.
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
Вадим (Nvidia Hater)
19:12
а они оттуда вообще уезжали последние годы?
В Офисе Зеленского заявили о подготовке ВС РФ к крупному наступлению на Харьков в ближайшие месяцы
ev_rus
19:09
На сегодня по небольшим деньгам и производительности в народном 2к разрешении люди в большинстве в инете просто взяли тот же дешевый 12400f, который не потребляет толком не греется (в играх процы зача...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем