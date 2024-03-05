По мнению руководства компании, разработка многоразовой ракеты средней грузоподъемности Neutron идет согласно графику

27 февраля во время телеконференции, посвященной обсуждению финансовых результатов Rocket Lab за 2023 год, руководство компании сообщило, что разработка многоразовой ракеты среднего класса Neutron идет согласно графика, и ее первый старт должен состояться до конца 2024 года.

«Прямо сейчас у нас есть график, который предусматривает запуск к концу года. Но нам предстоит пройти много испытаний»,

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— заявил Питер Бек, исполнительный директор Rocket Lab.

Ракета-носитель Neutron компании Rocket Lab в представлении художника

Он также рассказал об успехах, достигнутых компанией в разработке различных компонентов Neutron, таких, как, например, авионика и конструкции, и в строительстве стартовой площадки для новой ракеты. Тем не менее Rocket Lab еще лишь предстоит приступить к огневым испытаниям двигателя «Архимед», который будет использоваться на РН Neutron. Испытательный стенд для двигателя должен быть завершен к концу марта, после чего компания сможет начать его испытания. Впрочем, сроки их проведения пока не называются.

А ведь именно испытания двигателя в наибольшей степени будут определять весь график разработки ракеты.

«Мы узнаем больше о том, насколько мы близки к графику и срокам, когда «Архимед» выдохнет огонь и мы завершим пару других крупных испытаний»,

— считает Питер Бек.

Эксперты космической отрасли выражают определенные сомнения в реалистичности озвученных Rocket Lab сроков. Как показывает опыт других проектов, от первого испытания двигателя до первого запуска могут пройти годы. Чуть позже Адам Спайс, финансовый директор Rocket Lab, также признал, что запуск Neutron к концу года будет возможен лишь при отсутствии каких-либо проблем в ходе разработки.

Одной из возможных причин спешки с запуском Neutron является желание компании побороться за гранты от Космических сил США по 3-й фазе космических запусков национальной безопасности.

«Почему мы так усердно стремимся запустить носитель в эксплуатацию в этом году, так это то, что это въезд на полосу 1»,

— заявил Адам Спайс.

Другой причиной, безусловно, является потребность жить по средствам. Убытки Rocket Lab за 2023 год составили почти 91 миллион долларов США. При чем это до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA). Но как только РН Neutron выйдет на рынок, капитальные затраты резко снизятся, и появится дополнительная операционная прибыль.

Впрочем, компания отнюдь не намерена ограничивать свою сферу деятельности только предоставлением пусковых услуг. В настоящее время она активно разрабатывает четыре вида платформ, для развертывания спутников на различных орбитах, а также сами спутники. А в долгосрочной перспективе планирует обзавестись собственным спутниковым созвездием и зарабатывать с его помощью. Дело в том, что по оценкам экспертов общий объем рынка пусковых услуг составляет 10–15 миллиардов долларов, рынка изготовления спутников — 20–30 миллиардов долларов. Тогда как объем рынка «космических услуг» (связь, навигация, метеорология и т.д.) оценивается в 320 миллиардов долларов.

Однако Питер Бек не стал уточнять в какие сроки возможно создание собственной спутниковой группировки Rocket Lab и то, какие услуги она будет предлагать, сославшись на то, что сначала необходимо «заложить фундамент» этого будущего созвездия, имея в виду РН Neutron, которая имеет решающее значение для реализации этой бизнес-модели.