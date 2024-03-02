Было проверено более 200 сценариев стыковки для кораблей Starship HLS и "Орион"

В январе 2024 года НАСА сообщило о переносе сроков миссии "Артемида-3", в ходе которой должна произойти высадка астронавтов на поверхность Луны, как минимум на 1 год. Теперь она должна состояться не ранее 2026 года. Однако это вовсе не означает, что у инженеров появилась возможность расслабиться и отдохнуть. Скорее наоборот.

Буквально несколько дней назад SpaceX и НАСА завершили цикл испытаний стыковочной системы, которая призвана обеспечить встречу двух кораблей - Starship HLS и "Орион" - на окололунной орбите, их стыковку и переход астронавтов из одного аппарата в другой.

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Напомню, что схема миссии выглядит следующим образом. Корабль "Орион" с экипажем доставляется на окололунную орбиту при помощи ракеты-носителя (РН) SLS. Там он встречается с лунной версией корабля Starship, который является лунным посадочным модулем. Именно Starship HLS и доставит астронавтов на наш естественный спутник, а затем вновь вернет их на окололунную орбиту, где состоится повторная стыковка с кораблем "Орион", на борту которого экипаж вернется на Землю.

Таким образом, в ходе миссии "Артемида-3" предусмотрено две стыковки кораблей. Именно поэтому инженеры НАСА и SpaceX уделяют так много внимания проверке функционирования стыковочной системы. В ходе десятидневных испытаний в Космическом центре имени Джонсона было реализовано более 200 различных сценариев стыковки, отличающихся как углами захода "на цель", так и взаимными скоростями.

По заявлению представителей НАСА, в ходе испытаний Starship играл роль "активного" аппарата. Требовалось удостовериться, что система захвата корабля SpaceX способна надежно зафиксировать "Орион". По информации агентства, корабли соединяются посредством «защелок и других механизмов».





Стыковочное оборудование для будущих миссий «Артемида» прошло испытания в Космическом центре НАСА имени Джонсона. Источник: SpaceX

Стыковочная система Starship базируется на системе стыковки корабля Dragon 2, используемой для миссий к Международной космической станции. В последующих миссиях кораблям Starship и «Орион» предстоит стыковаться уже не между собой, а с космической станцией НАСА «Ворота», с борта которой астронавты будут отправляться в постояннодействующее поселение вблизи южного полюса Луны. Предполагается, что запасы водяного льда, имеющиеся в этом районе, позволят обеспечить будущих колонистов водой, необходимой как для жизнедеятельности астронавтов, так и для создания ракетного топлива.

Однако это произойдет в весьма отдаленной перспективе. Пока же ситуация с разработкой корабля Starship вызывает определенное беспокойство у НАСА. Так в июне 2023 года заместитель администратора НАСА Джим Фри заявил, что SpaceX потребуется успешно осуществить «значительное количество запусков», прежде чем агентство даст зеленый свет для «Артемиды».

В своем обновлении во вторник представители НАСА отметили, что SpaceX завершила «более 30 конкретных этапов HLS» в отношении оборудования, начиная от генерации энергии и разработки системы наведения и навигации до механизмов движения, жизнеобеспечения и защиты от суровых условий космической среды.