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scvitaly
Японский лунный модуль SLIM отключился, но надежда на восстановление связи с ним еще остается
Из-за неправильного положения солнечных панелей аппарат не получает от них электропитание. Он потратил почти весь заряд своих аккумуляторов и был вынужден перейти в безопасный режим. Однако инженеры всё еще надеются "оживить" лунный модуль

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Японский автоматический лунный модуль SLIM после долгого путешествия по замысловатой траектории, позволившей сэкономить топливо, и, тем самым, увеличить массу полезной нагрузки, 19 января 2024 года благополучно совершил посадку на поверхность Луны. Таким образом, Япония стала пятой страной, сумевшей достигнуть подобного результата. Ранее это удавалось лишь Советскому Союзу, США, Китаю и, всего несколько месяцев назад, Индии.

Однако радость японских инженеров и ученых была почти сразу же омрачена тем, что после посадки произошел какой-то сбой в питании аппарата, вследствие чего его солнечные элементы оказались лишены возможности генерировать электроэнергию, необходимую для выполнения научной программы, а также для поддержания работоспособности модуля в суровых лунных условиях.

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В сложившейся ситуации SLIM был вынужден использовать питание от аккумуляторных батарей, однако их емкости хватило лишь на два с половиной часа. Когда их заряд снизился до 12 процентов, произошло автоматическое отключение питания, и аппарат оказался неспособен не только вести научные исследования, но и осуществлять связь с центром управления, передавая телеметрию и получая команды с Земли.

На данный момент, одной из основных версий случившегося является неправильное расположение модуля на поверхности, в результате чего угол между направлением на Солнце и солнечными элементами оказался слишком мал, что и препятствует выработке достаточного количества электроэнергии.

Остается надежда, что по мере наступления лунного дня в районе посадки ситуация с освещенностью улучшится настолько, что панели смогут обеспечить требуемое питание, и модуль сможет «проснуться».


Рендер японского космического корабля SLIM на поверхности Лун

По всей видимости, всё решится в ближайшие дни, поскольку уже 31 января лунный день в районе кратера Шиоли, где и совершил посадку модуль SLIM, сменится продолжительной ночью, на которую аппарат не был рассчитан. И если электропитание не появится в течение ближайших дней, то, скорее всего, он "уснет" уже вечным сном, как это произошло с индийским кораблем пять месяцев назад. Но с одним весьма существенным отличием: "индиец" успел практически полностью выполнить свою научную программу.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA запланировало проведение пресс-конференции 25 января. Ожидается, что на ней будет обнародована информация о том, удалось ли достигнуть еще одной важной цели, стоявшей перед SLIM: демонстрации высокоточной посадки с отклонением не более 100 метров.

«Мы готовимся объявить о статусе SLIM и текущих результатах в конце недели. Хотя события после посадки пошли не так, как планировалось, мы рады, что смогли добиться столь многого, и счастливы, что приземлились успешно», 

— говорится в сообщении JAXA.

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Нам же остается лишь немного подождать ...

#космос #луна #лунный модуль #slim #jaxa
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