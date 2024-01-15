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scvitaly
Илон Маск назвал причину взрыва Starship в ходе его второго полета
В компании SpaceX считают, что причиной взрыва корабля стал сброс топлива из-за отсутствия полезной нагрузки

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Генеральный директор и владелец компании SpaceX Илон Маск считает, что причиной взрыва верхней ступени системы Starship в ходе ноябрьского испытательного полета послужил сброс топлива, а точнее, жидкого кислорода. По его словам, этот сброс потребовался лишь потому, что корабль не нес никакой полезной нагрузки (ПН). 

«Рейс 2 фактически почти достиг орбиты. Если бы у него была полезная нагрузка, он бы вышел на орбиту, потому что причина, по которой он на самом деле не вышел на орбиту, заключалась в том, что мы выпустили жидкий кислород, а это, в конечном итоге, привело к пожару и взрыву», 

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— заявил Илон Маск.

По словам Маска, это "вселяет в него уверенность в том, что корабль сможет достичь орбиты при следующем запуске".

«Я думаю, что у нас есть действительно хорошие шансы достичь орбиты с помощью рейса 3»,

— сказал он.

Стоит отметить, что при этом глава SpaceX ни слова не сказал о причинах взрыва первой ступени системы, который произошел некоторое время спустя после разделения.

Верхняя ступень Starship оделяется от ракеты-носителя Super Heavy при запуске в ноябре 2023 года

В настоящее время компания надеется осуществить третий полет уже в феврале. Однако, для этого необходимо дождаться получения обновленной лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации. 

В этом полете планируется опробовать перекачку топлива из напорного бака, расположенного в верхней части корабля, в основной топливный бак. Это станет важным этапом на пути к перекачке топлива с одного космического корабля на другой. По словам Маска, первые подобные испытания могут состояться уже к концу этого года.

В ходе третьего полета планируется также испытать дверцу полезной нагрузки «Pez-распределитель», которая в последующем будет использоваться при развертывании полноразмерных спутников Starlink V2. Напомню, что в настоящее время запускаются мини-спутники V2, которые имеют значительно меньшие размеры.

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#космос #spacex #starship #маск
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