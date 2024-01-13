«Летающие радары» - самолеты А-50У - всё чаще используются ВКС России для охоты на еще уцелевшие украинские истребители

Информация из множества различных источников прямо указывает на всё более тяжелые потери истребительных подразделений "повитряних сил" Украины. А продолжающее нарастать истощение украинской противовоздушной обороны, о котором широко сообщают западные СМИ, лишь усугубляет положение для еще уцелевших авиационных подразделений.

Сообщается, что ВКС России всё шире применяют бортовые системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) «летающих радаров» - самолетов А-50У - для нейтрализации самолетов противника.

Самолет А-50У ВКС России

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Министерство обороны РФ приступило к модернизации своего парка ДРЛОиУ в 2010-х годах, но из-за проблем с финансированием работы шли невысокими темпами, и, по оценкам экспертов, к началу 2023 года ВКС России располагали семью А-50У и тремя исходными А-50.

Советская разработка, использующаяся еще с 1985 года, постепенно становилась все более устаревшей для ведения войны в XXI веке. Однако после модернизации ситуация заметно выправилась. Автономность системы увеличилась на 15–20 процентов, что позволяет самолету оставаться в воздухе более 9 часов без дозаправки. Установка нового радара «Шмель II» вместо устаревшего советского «Шмель», обеспечила большую ситуационную осведомленность. В том числе, способность обнаруживать пуски ракет на дальностях более 1000 км и отслеживать истребители на дальностях, увеличившихся на треть. В результате, А-50У может отслеживать до 300 объектов и обеспечивать целеуказание для 40 боевых самолетов, тогда как исходный радар «Шмель» мог сопровождать только 200 целей и предоставлять данные только 20 самолетам.

Безусловно, системы ДРЛОиУ, располагающие радарами значительно большего размера, чем самолеты-истребители, способны предоставлять последним ценную информацию, которая может обеспечить решающее преимущество благодаря лучшей ситуационной осведомленности. Тем не менее российские ВКС имеют в своем распоряжении парк истребителей и перехватчиков с радарами, в среднем более чем в два раза превосходящими западные аналоги.

Например, перехватчик МиГ-31 «Фоксхаунд» оснащен радарами, примерно в десять раз превышающими размеры радара основного истребителя ВВС США F-16, и, так же как и истребитель Су-30, может выступать в качестве «мини-платформы ДРЛОиУ».

Россия имеет опыт применения самолетов ДРЛОиУ в зоне боевых действий, когда один из них был развернут для поддержки операций по борьбе с повстанцами в Сирии с декабря 2015 года. Операции российских ВКС в этом регионе также включали перехваты западных, турецких и израильских истребителей, нарушавших воздушное пространство страны.

В последнее время российские ВВС стали все чаще использовать А-50 для поддержки операций против украинской авиации, обеспечивая поддержку не только истребительным подразделениям, но и наземным средствам ПВО. Одним из наиболее примечательных примеров было сообщение об использовании в начале ноября этой системы для наведения ракеты класса «земля-воздух» 40Н6, выпущенной системой ПВО С-400 для поражения цели, находящейся на расстоянии 400 км на малой высоте – чего обычно не могут сделать ракеты класса «земля-воздух».

Поддержка самолета А-50У в данном случае необходима из-за ограничений на дальность обнаружения для наземных комплексов, налагаемых кривизной Земли. Соответственно, 40Н6 была создана для использования данных целеуказания со всех видов бортовых радаров, в том числе, и от А-50У, который способен отличать низколетящие цели от наземных помех и имеет непревзойденную ситуационную осведомленность среди российских комплексов.

Такое применение самолетов ДРЛОиУ дает российским силам уникальный опыт. Внедрение Россией ракет еще большей дальности для системы С-500, которые могут поражать цели на расстоянии 600 км, будет продолжать повышать полезность самолетов ДРЛО и управления для поддержки противовоздушной обороны.

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