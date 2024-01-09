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scvitaly
Посадочный модуль Peregrine столкнулся с проблемами после запуска
По всей видимости, аномалия в работе двигательной установки поставила крест на возможности посадки аппарата на Луну

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Не успели еще отзвучать победные реляции после удачного старта ракеты-носителя Vulcan с лунным посадочным модулем на борту, как появилась тревожная информация, ставящая под сомнение благополучный итоговый результат миссии.

Спустя всего несколько часов после старта компания Astrobotic, разработавшая и построившая лунный посадочный модуль Peregrine, сообщила о том, что аппарат столкнулся с проблемами в работе двигательной установки, и вероятность его успешной посадки на Луну уменьшается с каждым часом.

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Сначала всё шло строго по намеченному плану. Старт ракеты-носителя состоялся строго по графику и прошел без сучка и задоринки. Через семь часов компания Astrobotic отрапортовала, что ее космический аппарат перешел в «безопасное рабочее состояние» вскоре после развертывания с верхней ступени Centaur. Под этим подразумевалось установление связи с сетью дальнего космоса НАСА и активация его двигательной установки.

Однако затем, что-то пошло не так...

«К сожалению, затем произошла аномалия, которая помешала Astrobotic достичь стабильной ориентации по Солнцу. Команда реагирует в режиме реального времени по мере развития ситуации и будет предоставлять обновления по мере получения и анализа новых данных», 

— заявили в компании.

Невозможность корректной ориентации на Солнце грозила модулю сложностями с электроснабжением, так как его солнечные батареи не смогли бы генерировать требуемое количество электроэнергии. Впрочем, проблемы с ориентацией отнюдь не редкость на космических аппаратах, и, как правило, их удается решить.

Однако, спустя еще один час выяснилось, что на самом деле всё гораздо серьезнее. Появилось предположение, что проблема с ориентацией обусловлена «аномалией двигательной установки». А это уже ставило под сомнение способность лунного модуля совершить мягкую посадку на наш спутник.

Инженеры компании попытались провести внеплановый манёвр, чтобы переориентировать космический корабль на Солнце и перезарядить его батареи. И он, по предварительной информации, даже оказался успешным. Но, сумев восстановить требуемую ориентацию, команда миссии так и не смогла справиться с источником проблемы, так сказать, с "корнем зла".

В четвертом сообщении о статусе миссии компания, по всей видимости, признала невозможность посадки космического аппарата на Луну.

«К сожалению, похоже, что отказ двигательной установки приводит к критической потере топлива. Команда работает над тем, чтобы попытаться стабилизировать эту потерю, но, учитывая ситуацию, мы уделяем приоритетное внимание максимальному использованию научных данных и данных, которые мы можем собрать»,

 — заявили в  Astrobotic. 

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В данное время компания пытается каким-либо образом скорректировать профиль миссии, с тем, чтобы суметь получить максимум научных данных в сложившейся ситуации. Однако, пока непонятно насколько это осуществимо.

#космос #луна #ракета-носитель #vulcan #peregrine #vulcan centaur
Источник: spacenews.com
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