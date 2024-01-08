Первый старт нового носителя прошел на удивление гладко

Сегодня, 8 января, в 10 часов 18 минут по московскому времени после десяти лет разработки и многочисленных задержек ракета-носитель Vulcan успешно стартовала в космос, неся на своем борту лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic.

Старт прошел на удивление гладко. Не было ни приостановок, ни тем более задержек. Всё случилось точно в намеченное время.

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Пока рано говорить об успешности миссии в целом, так как процесс выведения лунного модуля на отлетную траекторию займет около одного часа, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что сама ракета-носитель отработала безупречно.

Этот запуск будет первым из двух сертификационных полетов, для получения разрешения на вывод полезных нагрузок в интересах национальной безопасности.

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До полета официальные лица компании ULA - разработчика ракеты-носителя Vulcan - заявляли о своей готовности провести второй сертификационный полет уже в апреле, естественно, в случае успеха первого запуска.