Катастрофа произошла вечером 4 января при попытке приземления после тренировочного полета. Экипаж спасся, использовав катапультные кресла

Авария случилась приблизительно в 17:50 по местному времени. Самолет возвращался на базу ВВС Эллсворт в Южная Дакота после выполнения тренировочного полета. Погодные условия были не самые благоприятные: температура опустилась ниже нуля, а видимость ограничивалась туманом. Кроме того, уже стемнело.

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В первых радиосообщениях по аварийному каналу Рапид-Сити упоминалось о возгорании на совершившем посадку В-1В и последующем взрыве. Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, спаслись, воспользовавшись катапультными креслами.

Система управления катапультированием бомбардировщика В-1В имеет два режима работы: ручной и автоматический. Автоматический режим, как правило, используется во время взлета/посадки и при полетах на малых высотах с огибанием местности. Он позволяет безопасно произвести последовательное катапультирование всех четырех кресел, избежав столкновения как между ними, так и с люками, и может быть включен одним из членов экипажа сразу для всех кресел. В ручном режиме приказ на покидание машины отдает командир, а каждый член экипажа самостоятельно управляет своим креслом.

Во время произошедшего инцидента экипаж сумел покинуть бомбардировщик в течение всего двух секунд. В итоге, трое пилотов отделались небольшими травмами, а четвертый член экипажа находится в местной больнице. Его состояние не опасно для жизни, но всё же требует медицинского наблюдения.

На фотографии с веб-камеры можно увидеть сильно поврежденный самолет B-1B в траве между взлетно-посадочной полосой и главной рулежной дорожкой. Вся его передняя часть практически разрушена.

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На этой авиабазе дислоцируются две эскадрильи бомбардировщиков В-1В. На данный момент из 100 построенных машин в строю остаются лишь 45. Причины катастрофы пока остаются неизвестными. Начато официальное расследование.