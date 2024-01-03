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Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
На орбиту отправилась рентгеновская астрономическая обсреватория

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Индия стала первой страной в 2024 году, отправившей на орбиту космический аппарат. Им стал спутник XPoSat, предназначенный для астрономических наблюдений в рентгеновском диапазоне. Аппарат массой 469 килограммов, оснащенный двумя приборами для проведения рентгеновских поляриметрических измерений, стартовал на орбиту 1 января в 9 часов 10 минут по индийскому времени. Забавно, что по восточному времени еще шел 2023 год.

Ракета PSLV стартует 1 января с рентгеновским астрономическим спутником XPoSa

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Спустя чуть более двадцати минут астрономическая обсерватория была развернута на высоте 650 километров над Землей. Примечательно, что после развертывания XPoSat четвертая ступень ракеты-носителя PSLV, выполнила манёвр по снижению высоты своей орбиты до 350 километров. Это было проделано с целью ускорить ее последующий вход в плотные слои атмосферы.

«Как ответственное космическое агентство, мы решили вывести четвертую ступень на более низкую орбиту, чтобы срок службы ступени на орбите был намного меньше и чтобы мы не создавали мусор в этом процессе»,

 — заявил С. Соманат, председатель Индийского космического Агентства ISRO, в комментариях после запуска.

Впрочем, до момента входа в атмосферу остается еще около месяца, в течение которого закрепленные на этой ступени научные приборы обеспечат проведение 10 различных экспериментов, подготовленных различными индийскими университетами и компаниями.

То, что именно Индия стала первой в 2024 году, в какой-то степени даже символично. В ушедшем году эта страна добилась заметных успехов в космонавтике, осуществив 7 удачных миссий за год, и, став четвертой державой в мире, сумевшей совершить мягкую посадку на Луну. 

Однако планы на 2024 год еще более впечатляющие. ISRO надеется, как минимум, вдвое увеличить число космических стартов в 2024 году, выполнив от 12 до 14 запусков. Но, пожалуй, самым впечатляющим событием может стать начало серии испытательных полетов в рамках национальной пилотируемой программы Gaganyaan. В октябре 2023 года уже прошло первое такое испытание. Тогда в суборбитальный полет отправилась беспилотная капсула для проверки системы прерывания запуска.

На 2024-й год запланировано еще два подобных полета, после чего последует беспилотная миссия. Намеченный график предполагает, что первый полет корабля "Гаганьян" с экипажем состоится не ранее 2025 года, что несколько позже первоначальных сроков, объявленных Премьер-министром Нарендрой Моди, в августе 2018 года. Тогда предполагалось провести первый пилотируемый полет уже в 2022 году, чтобы отметить 75-летие независимости Индии.

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Однако следующий полет индийского астронавта может случиться и раньше, поскольку в рамках встречи на высшем уровне между Моди и президентом США Джо Байденом в июне 2023 года было объявлено о разработке «стратегических рамок сотрудничества в области пилотируемых космических полетов». Это должно было включать в себя подготовку индийских астронавтов в Космическом центре имени Джонсона НАСА и их последующий полет в 2024 году на Международную космическую станцию. Естественно, на американском корабле. Правда, с тех пор никаких ни одно из правительств не сообщило никаких дополнительных подробностей об этих планах.

#космос #индия #ракета-носитель #пилотируемая космическая программа индии
Источник: spacenews.com
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