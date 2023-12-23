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scvitaly
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 декабря двух танков Leopard 2
Обе машины были уничтожены подразделениями группировки российских войск «Запад»

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Боевые действия в ходе специальной военной операции в очередной раз наглядно демонстрируют тот факт, что нет и не может быть никакого "вундерва́ффе" - "чудо-оружия". Немецкие танки Leopard, с которыми командование ВСУ связывало так много надежд на перелом в войне, также уязвимы, как и любой другой танк. 

Эту, в сущности давно избитую истину, 22 декабря подтвердили бойцы группировки "Запад" вооруженных сил России. На купянском направлении ими были уничтожены очередные две бронированные "кошки".

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Одна из них попала под разящий огонь самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» неподалеку от населенного пункта Терны. Подробности гибели другой машины пока не сообщаются, но, по большому счету, это не так уж и важно. Главное — итоговый результат. Минус два Leopard'а. 




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#сво #танк #российско-украинский конфликт #танк leopard на украине #танк leopard-2
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