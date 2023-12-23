Обе машины были уничтожены подразделениями группировки российских войск «Запад»

Боевые действия в ходе специальной военной операции в очередной раз наглядно демонстрируют тот факт, что нет и не может быть никакого "вундерва́ффе" - "чудо-оружия". Немецкие танки Leopard, с которыми командование ВСУ связывало так много надежд на перелом в войне, также уязвимы, как и любой другой танк.

Эту, в сущности давно избитую истину, 22 декабря подтвердили бойцы группировки "Запад" вооруженных сил России. На купянском направлении ими были уничтожены очередные две бронированные "кошки".

реклама









Одна из них попала под разящий огонь самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» неподалеку от населенного пункта Терны. Подробности гибели другой машины пока не сообщаются, но, по большому счету, это не так уж и важно. Главное — итоговый результат. Минус два Leopard'а.



