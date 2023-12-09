Выведенные 11 ноября на орбиту с помощью РН Falcon 9 спутники так и не приступили к работе. Проводится расследование инцидента

11 ноября 2023 года ракета-носитель (РН) Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту свыше 110 различных спутников в ходе девятой миссии Transporter. Примечательно, что всего на борту было 90 полезных нагрузок (ПН).

"Как же так?" - спросит внимательный читатель - "90 нагрузок, а спутников свыше 100". На самом деле никакого противоречия тут нет. Дело в том, что некоторые ПН включали в себя сразу несколько спутников. Таким образом, 90 нагрузок трансформировались в дальнейшем в "свыше 110 спутников".

реклама

И хотя первоначально отсутствовало подтверждение развертывания некоторых аппаратов, затем появились сообщения о том, что все без исключения спутники функционируют в штатном режиме.

Старт РН Falcon 9 в рамках миссии Transporter-9. Фото: SpaceX

Однако, спустя примерно три недели выяснилось, что на самом деле не всё так безоблачно, и, по меньшей мере три спутника, запущенных в ноябре во время миссии Transporter-9, так и не удалось развернуть. Причем в их числе аппарат, принадлежащий компании, которая ранее декларировала, что ее спутник находится на орбите и работает.

Все эти три аппарата были запущены компанией Momentus, которая не является их владельцем, а выступает в качестве провайдера пуска. Всего Momentus в этой миссии отвечала за выведение на орбиту пяти спутников, два из которых - турецкие Hello Test 1 и 2 - были благополучно развернуты.

Дальше начинается некоторая путаница. 5 декабря компания Momentus объявила, что другие три спутника "не были запущены с верхней ступени Falcon 9".

«Momentus не может подтвердить развертывание остальных трех спутников клиентов, и, основываясь на результатах проведенного детального расследования, компания не считает, что эти спутники были выведены из сторонней системы развертывания»,

— заявили в компании. Momentus не уточнила, о каких именно аппаратах идет речь, но ранее, кроме уже упомянутых выше Hello Test 1 и 2, говорилось о спутниках AMAN-1, JINJUSat-1 и Picacho.

Picacho представляет собой кубсат формата 1U. Он был создан стартапом Lunasonde для демонстрации технологии картографирования подземных минеральных ресурсов и подземных вод с использованием низкочастотных радиоволн. И 1 декабря Джеремайя Пейт, основатель и исполнительный директор Lunasonde, сообщил, что компания получила телеметрические данные, подтверждающие, что Picacho развернул свою основную антенну. Кроме того, в социальных сетях он разместил пост следующего содержания:

«Lunasonde очень рад, что после безупречного запуска наш спутник Picacho теперь находится на орбите»,

Однако, если Picacho не отделился от верхней ступени Falcon 9, как заявляет Momentus, то он никак не может находиться на орбите, поскольку эта ступень была планово сведена с орбиты приблизительно через один час после завершения развертывания последней из 90 полезных нагрузок.

Вместе с тем, Picacho, так же, как и AMAN-1, и JINJUSat-1, не значится в базе данных Space-Track, которую ведут Космические силы США. Впрочем, не все полезные нагрузки этой миссии уже имеют собственную официальную идентификацию.

В общем, ясности в этом вопросе нет, расследование инцидента продолжается.

«Momentus благодарит SpaceX за работу и сотрудничество в предоставлении информации, необходимой для содействия нашему продолжающемуся расследованию вероятной основной причины возникших проблем»,

— говорится в заявлении Momentus.

JINJUSat-1 разработан южнокорейской компанией Contec по заказу городской администрации Чинджу, Корейской испытательной лаборатории и Национального университета Кёнсан.

AMAN-1 построен польской компанией SatRev для правительства Омана, в качестве замены аппарата AMAN, потерянного в результате сбоя LauncherOne компании Virgin Orbit в январе.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти организации пока никак не прокомментировали потерю аппаратов.