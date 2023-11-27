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Практически полностью утратившая свой военно-морской потенциал Украина всё чаще применяет для ударов по российские объекты в Черном море катера-дроны, которыми их щедро снабжают западные страны. И, иногда, эти атаки достигают своей цели. Достаточно вспомнить удар, нанесенный по Крымскому мосту, с помощью катеров-дронов.
Для защиты своих объектов от подобных угроз, ВМФ России использует различные средства. В их числе боевые самолеты. На этих кадрах, обнародованных 26 ноября, можно наблюдать, как истребители Су-30СМ Военно-морских сил России применяются для обнаружения и поражения беспилотных катеров ВМС Украины. Отмечается, что дроны были нейтрализованы с применением как авиационных пушек, так и бомб.
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Самолет Су-30СМ, который также широко используется в ВКС России, представляет собой истребитель поколения «4+». Он был создан на базе экспортной машины Су-30МКИ, разработанной под технические требования ВВС Индии.
От своего предшественника самолет унаследовал очень большой радиус действия и высокую маневренность, но при этом обзавелся радаром с фазированной решеткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения 400 километров. Это один из крупнейших радаров, когда-либо интегрированных в истребитель. Он обеспечивает весьма высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях.