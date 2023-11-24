Двигатель основной ступени Vulcain 2.1 отработал около 7 минут, что примерно соответствует времени работы основной ступени в космическом полете

23 ноября состоялось длительное статическое огневое испытание двигателя основной ступени новой европейской ракеты-носителя (РН) Ariane 6. Тестирование началось с задержки почти на час, из-за остановки обратного отсчета за 2 минуты 42 секунды до включения двигателя. Позже, эту заминку объяснили «небольшой аномалией переходного порогового давления».

Предполагалось, что время работы двигателя Vulcain 2.1 составит 470 секунд. Это соответствует времени работы первой ступени РН в космическом полете. В итоге, диспетчеры объявили о его отключении в планируемое время, но, сложилось впечатление, что в заключительные 50-60 секунд двигатель работал "не в полную силу".

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Ariane 6 во время длительных статических огневых испытаний основной ступени 23 ноября. Фото: ЕКА

Вскоре после теста, ЕКА сообщило, что Ariane 6 «прошел» испытание, и охарактеризовало его как «семиминутную полную работу двигателя». Напомним, что изначально речь шла 470 секундах, то есть почти о восьми минутах.

«Команды из ArianeGroup, CNES и ЕКА уже прошли каждый этап полета ракеты, не покидая Землю»,

— сказал в своем заявлении генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

«Эта знаковая репетиция состоялась после многих лет проектирования, планирования, подготовки, строительства и упорной работы лучших космических инженеров Европы. Мы вернулись на путь восстановления автономного доступа Европы к космосу»,

— добавил он.

Ашбахер и другие представители ЕКА заявили, что это полномасштабное статическое испытание было одним из последних испытаний перед тем, как агентство объявит о дате первого полета Ariane 6.

Однако состоится еще одно огневое испытание. На этот раз, разгонного блока Ariane 6, в ходе которого запланировано проверить его работу в неблагоприятных условиях. Этот тест пройдет в декабре.

Мартин Сион, исполнительный директор ArianeGroup, сообщил в заявлении компании, что будет проведено еще несколько дополнительных тестирований носителя, чтобы «продемонстрировать отказоустойчивость». Однако, уверен он, что