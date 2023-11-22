Более современная космическая связь может ускорить научные исследования в ходе миссий в дальний космос

14 ноября НАСА смогло принять лазерный сигнал, исходящий от прибора, находящегося на борту космического аппарата «Психея», который в настоящее время удалился от Земли на дистанцию свыше 16 миллионов километров. Это расстояние более чем в 40 раз превышает среднее расстояние от Земли до Луны. Зонд "Психея" направляется к одноименному металлическому астероиду.

Аппарат "Психея" у одноименного астероида в представлении художника

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Испытания системы дальней космической оптической связи (DSOC) начались в Калифорнии, на базе Лаборатории реактивного движения в Столовой горе. Там, на холмах недалеко от Лос-Анджелеса, инженеры включили маяк исходящей линии связи — лазер ближнего инфракрасного диапазона, направленный в сторону "Психеи". Спустя немногим более 50 секунд приемопередатчик на «Психее» принял сигнал и в ответ отправил свой собственный отклик обратно в Паломарскую обсерваторию.

Это событие ознаменовало первое успешное испытание DSOC, линии связи следующего поколения, которая передает информацию не с помощью радиоволн, а с помощью лазерного света. Это часть серии испытаний, которые НАСА проводит для ускорения связи в глубоком космосе в рамках различных миссий.

«Это огромное достижение. Наземные системы успешно приняли лазерные фотоны из дальнего космоса от системы DSOC»,

— заявил в заявлении агентства Аби Бисвас, технолог проекта системы в Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Южной Калифорнии.

«И мы также смогли отправить некоторые данные, то есть мы смогли обмениваться «битами света» из глубокого космоса и в него»,

— добавил Бисвас.

Ранее, в других миссиях, лазерная связь уже была опробована на околоземной орбите и на пути к Луне и обратно, но данное испытание является самым сложным и проведено на беспрецедентном расстоянии. Представители НАСА считают, что если проект окажется успешным, то астронавты следующих десятилетий, направляющиеся на Луну или Марс, смогут использовать лазерный свет в качестве средства связи с Землей.

Задача связи на таких дистанциях требует астрономической точности, но, в случае успеха, сулит огромные преимущества, поскольку лазерный свет имеет более короткие длины волн, чем радиоволны. А это позволит космическим миссиям отправлять в 10–100 раз больше информации в единицу времени, чем сейчас.

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Испытание 14 ноября ознаменовало «первый свет» для DSOC, и инженеры продолжат испытания системы во время путешествия «Психеи» к одноименному астероиду, находящемуся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Аппарат должен попасть туда в 2029 году, а затем провести 29 месяцев, исследуя причудливый металлический мир.