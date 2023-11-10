Суборбитальная полезная нагрузка представляет собой корабль с прямоточным воздушно-реактивным двигателем производства австралийской фирмы Hypersonix

Rocket Lab объявила о новой миссии своей суборбитальной ракеты-носителя, разработанной на основе РН Electron. Эта модификация носителя получила название Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron или, сокращенно, HASTE. Миссия предполагает запуск гиперзвукового дрона, разработанного и напечатанного на 3D-принтере, австралийской компанией Hypersonix в интересах Министерства обороны США.





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Гиперзвуковой аппарат от компании Hypersonix, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим на водороде. Изображение: Hypersonix.

Миссия, запланированная на начало 2025 года, будет профинансирована Отделом оборонных инноваций (Defense Innovation Unit или DIU) Министерства обороны. DIU, базирующаяся в Кремниевой долине, работает с коммерческими космическими компаниями, помогая удовлетворить потребности военных в новых технологиях. Суборбитальная миссия, порученная Rocket Lab, является частью проекта HyCat.

Возможности Министерство обороны США по испытанию гиперзвуковых ракет на наземных и морских полигонах ограничены, поэтому использование коммерческих суборбитальных ракет-носителей призвано помочь в совершенствовании гиперзвуковых технологий.

Компания Rocket Lab специализируется в основном на орбитальных миссиях, но сотрудничает с Пентагоном и в суборбитальных испытаниях гиперзвуковых аппаратов. Во время запланированного испытания полезной нагрузкой будет гиперзвуковой аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем производства австралийской компании Hypersonix. Дрон весом 660 фунтов (300 килограммов) и длиной около 9,8 футов (3 метров) будет иметь планер, напечатанный на 3D-принтере.

«Миссия HyCat продемонстрирует возможности HASTE по «прямому впрыску», развернув полезную нагрузку Hypersonix во время подъема, находясь еще в атмосфере Земли»,

— заявили в Rocket Lab.

DIU опубликовала свою первую заявку по программе HyCat в сентябре 2022 года. Помимо Hypersonix и Rocket Lab, она также выбрала калифорнийский старта Fenix Space.

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