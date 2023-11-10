Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Rocket Lab запустит гиперзвуковой аппарт в интересах Подразделения оборонных инноваций
Суборбитальная полезная нагрузка представляет собой корабль с прямоточным воздушно-реактивным двигателем производства австралийской фирмы Hypersonix

реклама

Rocket Lab объявила о новой миссии своей суборбитальной ракеты-носителя, разработанной на основе РН Electron. Эта модификация носителя получила название Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron или, сокращенно, HASTE. Миссия предполагает запуск гиперзвукового дрона, разработанного и напечатанного на 3D-принтере, австралийской компанией Hypersonix в интересах Министерства обороны США.


реклама

Гиперзвуковой аппарат от компании Hypersonix, оснащенный прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим на водороде. Изображение: Hypersonix.

Миссия, запланированная на начало 2025 года, будет профинансирована Отделом оборонных инноваций (Defense Innovation Unit или DIU) Министерства обороны. DIU, базирующаяся в Кремниевой долине, работает с коммерческими космическими компаниями, помогая удовлетворить потребности военных в новых технологиях. Суборбитальная миссия, порученная Rocket Lab, является частью проекта HyCat.

Возможности Министерство обороны США по испытанию гиперзвуковых ракет на наземных и морских полигонах ограничены, поэтому использование коммерческих суборбитальных ракет-носителей призвано помочь в совершенствовании гиперзвуковых технологий.

Компания Rocket Lab специализируется в основном на орбитальных миссиях, но сотрудничает с Пентагоном и в суборбитальных испытаниях гиперзвуковых аппаратов. Во время запланированного испытания полезной нагрузкой будет гиперзвуковой аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем производства австралийской компании Hypersonix. Дрон весом 660 фунтов (300 килограммов) и длиной около 9,8 футов (3 метров) будет иметь планер, напечатанный на 3D-принтере.

«Миссия HyCat продемонстрирует возможности HASTE по «прямому впрыску», развернув полезную нагрузку Hypersonix во время подъема, находясь еще в атмосфере Земли», 

— заявили в Rocket Lab. 

DIU опубликовала свою первую заявку по программе HyCat в сентябре 2022 года. Помимо Hypersonix и Rocket Lab, она также выбрала калифорнийский старта Fenix Space.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#космос #гиперзвук #гиперзвуковая крылатая ракета #гиперзвук в сша
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Defence News: армия США вряд ли сможет принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до конца 2023 года
Virgin Galactic прекратит суборбитальные полеты Unity к середине 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
5
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
2
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
2
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
2
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
2
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
6
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
3
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
2
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
+
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
+
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
14
Lumafield пропустила через томограф оригинальный и поддельные AirPods Pro и показала их отличия
2
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
Платформа Authentick получила инвестиции на сумму $4 млн
+
В Google Maps появиться встроенный чатбот, который поможет лучше ориентироваться на местности
+
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
2
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
12
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
История одного НЕ корпуса
57
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
15
Как сломалась моя Xbox series S
17
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
16
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31

Сейчас обсуждают

Варда Сукерберг
14:49
Тянет долго китайский президент с Тайванем. Очень долго. Сейчас самое время, когда америкосы украине и израилю помогают. Если еще и Тайвань загорится, америка надломится.
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
BigCar
14:48
Обычный Mid-Tower корпус имеет размеры 42 см ( длина ) на 21 см ( ширина ). В него влезает без проблем 99% комплектующих. Удобная сборка. Хорошее охлаждение. Mini-ITX корпус из этого обзора имеет раз...
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
Александр Сарманов
14:46
Да ну конечно, не нужно преувеличивать значение колонки в жизни семьи. Это не тв, это робот-помощник, как только она начнет вещать рекламу, я первый раздолбаю топором на камеру не испытывая ни капли ж...
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
Eppius
14:46
Нищая Румыния отдает последние деньги пиндосам за их железки. Придурки.
Румыния купит у США 54 танка Abrams за 2,53 миллиарда долларов
OgoGoLog
14:41
Где этот трусикер, когда такие забавные новости с Украины идут. Контрнаступа не было все это ИПСО. 70к+ "отключённых" ВСУшников это просто пранк. xD xD xD https://t.me/CorNet_GG/3810
NYT: Создавшие плацдарм под Херсоном голодные солдаты ВСУ жалуются на потери и дефицит снарядов
Павел Мухачев
14:31
Везёт, а мне ещё 13 Android не пришёл
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
Лев корл
14:30
Ну все теперь будет новый вид украинской фауны - бандеровцы - мутанты))))
Украина планирует создать туристическую зону на территории Чернобыля
Китя.
14:30
Новость бред. так как уже сказали что в РФ иностранных активов до хренище. Если их заморозят то РФ еще и плюсе будет.
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
glavhyilo
14:29
вашингтон на тройном шпагате сидит,ещё и яйца тянут тросом.Так влезть могут только пиндосы.
Вашингтон из-за Израиля сам оказался в том же положении, в которое загонял Россию
Игорь Ииии
14:26
Вопрос к тому, что на самом деле будет представлять из себя 8к рязен? Если они будут просто бустанутыми 7к процами (как 14к интолы) то смысла фактически в них не будет. Или если будет доработанное я...
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем