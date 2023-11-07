Европа хочет иметь частный грузовой космический корабль к 2028 годуЕвропа хочет иметь частный грузовой космический корабль к 2028 году

На саммите Европейского космического агентства (ЕКА), проходящем в испанской Севилье, достигнута договоренность об объявлении конкурса для инновационных компаний, базирующихся в Европе, на разработку услуги по возврату космических грузов. Целью будет создание к 2028 году коммерческого грузового корабля, способного доставлять грузы на Международную космическую станцию (МКС), а также возвращать на Землю результаты исследований.

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, пристыкованный к Международной космической станции. Европа хочет такой же к 2028 году. Фото: НАСА

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В качестве основного заказчика этих миссий будет выступать Европейское космическое агентство. По словам представителей ЕКА, ракета-носитель, используемая для запуска, а также массы доставляемой и возвращаемой полезной нагрузки, регламентироваться не будут. То есть разработчикам предоставляется полная свобода действий.

Таким образом, агентство стремится изменить свой подход к освоению космоса и создать новые возможности для коммерческих структур.

«Мы действительно находимся в Европе на грани — и поэтому я называю это историческим моментом — смены парадигмы в ракетах-носителях и космических транспортных средствах, переходя от нынешней модели, которая у нас была на «Ариане 5», «Ариане 6» и ранее, к новой модели конкуренции, в которой мы покупаем услугу в качестве основного клиента»,

— заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

На начальном этапе будут определены два или три победителя открытого конкурса, которые получат 75 миллионов евро (на всех), выделение которых уже было согласовано на Министерской конференции ЕКА 2022 года. Сумма не очень большая, но она призвана, в том числе, помочь привлечь частное финансирование конкурсантов. Также ЕКА будет стремиться обеспечить выделение финансирования этой инициативы государствами-членами организации в 2025 году, когда пройдет следующая конференция.

Грузовой корабль, разработанный в рамках конкурса, в дальнейшей перспективе, может трансформироваться в пилотируемый, если государства-члены ЕС будут в этом заинтересованы.

В принципе, подобный подход вполне логичен. В частности, он уже более десяти лет используется НАСА, и способствовал становлению в США новых участников космической отрасли, в частности, компании SpaceX. Китай с недавнего времени тоже начал применять его, объявив конкурс на создание грузовых кораблей для обслуживания своей космической станции Тяньгун.

Однако, сроки, продекларированные Европейским космическим агентством, вызывают, по меньшей мере, недоумение. Уложиться в пятилетний срок, практически не имея согласованного финансирования на ближайшие два года, и даже не проведя еще хотя бы предварительного отбора участников проекта, скорее всего, не удастся. Дополнительной проблемой может стать неопределенность с европейскими ракетами-носителями. По сути, у Европы их сейчас просто нет. Vega и Vega C слишком маломощны для грузовых миссий к МКС, Ariane 5 уже "на пенсии", а Ariane 6 пока не может взлететь.

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