Но для получения разрешения на полет требуется еще согласие Службой рыболовства и дикой природы

Компания SpaceX стала еще на один шаг ближе к получению обновленной лицензии на свой следующий запуск интегрированной системы Starship/Super Heavy, но ей все равно необходимо дождаться завершения экологической экспертизы.

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило 31 октября, что агентство завершило часть проверки безопасности при оценке лицензии Starship/Super Heavy. Обзор безопасности охватывает те части запусков, которые влияют на общественную безопасность.

Обновленная лицензия потребуется для следующего интегрированного запуска Starship. После аварийного запуска Starship в апреле 2023 года было проведено расследование, по итогам которого FAA выдало предписание на выполнение компанией 63 корректирующих действия, из которых 27 были связаны с общественной безопасностью.

«Перед следующей операцией нам нужно будет увидеть доказательства того, что компания выполнила корректирующие действия, которые конкретно связаны с общественной безопасностью»,

— заявил Келвин Коулман, заместитель администратора ФАУ по коммерческим космическим перевозкам, в своем докладе . Интервью 18 сентября. Тогда он предсказал, что проверка безопасности будет завершена к концу октября. Так и случилось. Ровно в последний день октября.

Однако не всё так просто. Бюрократы не были бы бюрократами, если так легко сдавались. Завершение проверки безопасности вовсе не означает, что Федеральное управление гражданской авиации уже готово обновить лицензию на запуск Starship и разрешить проведение еще одного запуска. FAA теперь работает над экологической экспертизой, включая консультации со Службой рыболовства и дикой природы США (FWS) относительно любых экологических последствий новой дренчерной системы, установленной на стартовой площадке Starship в Бока-Чика.

Как следует из заявления FWS, эта служба 19 октября официально возобновила консультации с FAA по поводу модификаций площадки, опираясь на положения Закона об исчезающих видах.

«У нас есть до 135 дней, чтобы выдать измененное биологическое заключение, но мы не ожидаем, что это займет всё время»,

— заявили в FWS, но не назвали более точной оценки временного интервала, необходимого для завершения проверки.

Все эти бюрократические игры вызвали глубокое разочарование в SpaceX.

«Starship был готов к следующим летным испытаниям уже больше месяца, но мы ждем лицензии FAA и сопутствующей межведомственной проверки»,

— сказал Билл Герстенмайер, вице-президент SpaceX, на слушаниях в Сенате по торговле.

Он призвал к более быстрому рассмотрению предложений по лицензиям, особенно для «проектов национального интереса», имея в виду ключевую роль, которую играет Starship в качестве посадочного лунного корабля в миссии «Артемида».

«Когда дело доходит до проектов национального значения, таких как программа «Артемида», Конгресс должен установить режим регулирования, соответствующий целям и графикам национальной программы»,

— заявил он.

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Агентства, поддерживающие процесс лицензирования FAA, «как и те, которые отвечают за охрану окружающей среды, также должны быть обязаны выполнять свою работу в соответствии с графиками национальных программ».