Задача миссии - поиск присутствия органических соединений на Венере. Точнее, в ее облаках.

Компания Rocket Lab планирует запустить первую частную миссию на Венеру уже в конце 2024 года. Выступая на заседании Группы анализа исследования Венеры, или VEXAG, 30 октября, Кристоф Мэнди, ведущий инженер межпланетных миссий Rocket Lab, заявил, что компания запланировала запуск на 30 декабря 2024 года.

Миссия, носящая название Venus Life Finder, отправит на Венеру небольшой космический аппарат. От него отделится зонд и направится в атмосферу планеты, имея на борту один-единственный прибор - автофлуоресцентный нефелометр - для обнаружения присутствия органических соединений в облаках планеты. Миссия будет первой в целой серии полетов, предложенной учеными Массачусетского технологического института по поиску доказательств жизни в атмосфере Венеры.

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Rocket Lab планирует запустить частную миссию на Венеру в конце 2024 года. Фото: Rocket Lab

Rocket Lab сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом и другими организациями в этой миссии, опирающейся на негосударственное финансирование. Ранее запуск миссии планировался в мае 2023 года, но компания приняла решение перенести его, поскольку работала над другими приоритетами.

«Миссия на Венеру — это проект, над которым работают ночами и по выходным. Его постоянно отодвигают в сторону, но мы все еще работаем над этим»,

— сказал в апрельском интервью Питер Бек, исполнительный директор Rocket Lab.

Текущий график предусматривает запуск 30 декабря 2024 года, но благоприятный для запуска период, продлится и в начале 2025 года. Ракета «Электрон» выведет 315-килограммовый космический аппарат на низкую околоземную орбиту, где он выполнит серию маневров по подъему орбиты. Это приведет к облету Луны, выполнив возле нее гравитационный маневр, миссия отправится к Венере. По этому графику космический корабль должен прибыть на Венеру 13 мая 2025 года.

Зонд отделится от перелетной ступени и начнет собирать данные в течение примерно пяти минут, пока он спускается сквозь облака в верхних слоях атмосферы планеты. Затем, в течение примерно 20 минут, земной посланец будет передавать собранную им информацию, пока не спустится до высоты около 22 километров, где атмосферное давление достигает 20 атмосфер — предела, на который он рассчитан. К этому времени и температура внутри аппарата также достигнет значений, которые будут критическими для электроники.

В миссии Venus Life Finder будут использованы оборудование и конструкции, которые ранее применялись для лунной миссии CAPSTONE, запущенной на РН «Электроне» в июне 2022 года. Например, перелетная ступень под названием «Лунный фотон».

«Это та же платформа, что была спроектирована, построена и запущена в миссии CAPSTONE. Поскольку мы финансируемся из частных источников и стараемся сохранить низкую стоимость, мы повторно используем множество уже существующих проектов, сводя к минимуму объем инженерных работ, которые нам необходимо выполнить»,

— заявил Питер Бек.

Rocket Lab не раскрыла стоимость миссии, в которой она участвует в запуске, перелете к Венере и планетном зонде, но, скорее всего, она впишется в самый маленький класс планетарных научных миссий НАСА, называемый SIMPLex, с текущим пределом затрат в 55 миллионов долларов.

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Впрочем, запуск этой миссии может быть снова отложен. Дело в том, что последний запуск РН "Электрон", состоявшийся 19 сентября 2023 года, закончился аварией носителя. Продолжающееся расследование причин катастрофы пока не привело комиссию к каким-либо однозначным выводам. Rocket Lab надеется возобновить полеты ракеты уже в декабре, но без четкого понимания (и устранения) причин, это может стать игрой в "русскую рулетку" и вызвать дальнейшие задержки во всех планах компании.