Запуск РН Electron оказался неудачным. Предварительная версия - отказ двигателя 2-й ступени

В последнее время мы как-то привыкли к тому, что ракеты взлетают в космос часто и безаварийно. Так, например, в 2022 году из 186 запусков полностью успешными были 178. За неполный 2023 год (до 18 сентября) успели запустить 151 ракету, успешных полетов было 145.

При этом большинство неудач выпало на долю новичков в космонавтике. Это были либо "частники", либо государства, не являющиеся лидерами в космической отрасли (Великобритания, Индия, Япония, КНДР).

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Тем неожиданнее оказались результаты старта ракеты-носителя Electron компании Rocket Lab, состоявшегося 19 сентября 2023 года с новозеландского космодрома Махия. Это был уже 41-я миссия данного носителя. Неудачными были всего 3 из них: самый первый полет в 2017 году и еще по одному в 2020-м и 2021-м. То есть статистика вполне приличная.

Источник: NASA Kennedy Space Center / Rocket Lab.

В этот раз на орбиту должен был быть выведен спутник Acadia 2 компании Capella Space, предназначенный для наблюдения Земли. Масса аппарата 165 кг. Но что-то пошло не так...

Судя по всему, первая ступень отработала штатно и отделилась (это можно было наблюдать во время прямой трансляции старта). А вот двигатель второй ступени так и не включился. Телеметрия, идущая с борта ракеты, показала уменьшение ее скорости. Одновременно пропала "картинка" с телекамеры, установленной на борту.

Генеральный директор компании Rocket Lab Питер Бек заявил:

Трудный день. Мои глубочайшие извинения нашим партнёрам из Capella Space. Команда уже работает над поиском основной причины аварии. Мы найдем её, починим и быстро вернёмся на стартовую площадку.

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Акции компании после произошедшего упали более чем на 23%.