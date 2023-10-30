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Комиссия по безопасности НАСА предупреждает о рисках перехода от МКС к коммерческим станциям
План НАСА по завершению работы на МКС и переходе на коммерческие станции к 2030 году может быть сорван

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Комиссия по безопасности НАСА выразила обеспокоенность по поводу планов агентства относительно перехода от Международной космической станции к коммерческим преемникам.

 Международная космическая станция. Фото: Maxar Technologies.

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На своем открытом заседании 26 октября Консультативная группа по аэрокосмической безопасности НАСА опубликовала рекомендацию, призывающую НАСА обеспечить «всестороннее понимание» требований, необходимых для перехода с МКС на коммерческие космические станции, называемые коммерческими пунктами назначения на низкой околоземной орбите (commercial low Earth orbit (LEO) destinations, или CLD).

«НАСА должно разработать всестороннее понимание требуемых ресурсов и сроков выполнения плана перехода от МКС к коммерческой станциям на гораздо более высоком уровне точности, чтобы обеспечить уверенность в том, что США смогут поддерживать постоянное присутствие человека на низкой околоземной орбите (НОО)»,

 - заявил член комиссии Дэвид Уэст.

По его словам, этот план должен включать «хорошо обоснованные предположения», а также конкретные показатели и сроки для оценки прогресса компаний в разработке коммерческого экономического обоснования для своих станций.

Эта рекомендация основана на обеспокоенности группы экспертов графиком разработки коммерческих космических станций. НАСА рассчитывает, что одна или несколько таких станций будут введены в эксплуатацию к концу 2020-х годов, чтобы обеспечить плавный переход с МКС, которая в настоящее время должна быть выведена из эксплуатации в 2030 году.

«Текущий план НАСА по переходу от МКС к одному или нескольким коммерческим пунктам назначения имеет слишком общую структуру и очень сжатые сроки», 

— считает Уэст. 

По его словам, комиссия обеспокоена отсутствием «четкого и надежного экономического обоснования» для коммерческих станций, что «создает программные риски и риски для безопасности всего плана НАСА».

В настоящее время агентство финансирует проектные работы двух команд по разработке будущих коммерческих космических станций: одну возглавляют Blue Origin и Sierra Space, а другую — Voyager Space. Третья компания, Northrop Grumman, объявила 4 октября, что расторгает соглашение с НАСА и объединит усилия с Voyager Space в своем проекте. Кроме того, НАСА отдельно поддерживает работу Axiom Space по разработке коммерческих модулей, которые сначала будут пристыкованы к МКС, а затем отделятся и образуют коммерческую станцию.

Одной из самых серьезных проблем является финансирование НАСА для поддержки разработки CLD. Некоторые представители промышленности в частном порядке заявляют, что они обеспокоены возможным сокращением бюджета или, по крайней мере, замедлением роста программы коммерческих станций в ближайшие два года. Это связано с финансированием самого агентства. НАСА добивалось увеличения своего общего бюджета на 2024 год на 7 процентов, но признало, что оно вряд ли получит это увеличение. Поэтому, даже сохранение финансирования на прежнем уровне будет одним из наиболее оптимистичных сценариев. Это может привести к сокращению таких программ, как CLD, что, в свою очередь, может вызвать растягивание программы и снижение шансов на то, что хотя бы одна станция будет готова к концу десятилетия.

Проблемы с бюджетом также могут повлиять на работу НАСА по созданию специального корабля для свода МКС с орбиты. В сентябре НАСА опубликовало запрос по сбору от компаний предложений по разработке такого аппарата (USDV), который обеспечит контролируемый вход станции в южную часть Тихого океана в конце ее срока службы. НАСА запрашивает 180 миллионов долларов на USDV в 2024 году и прогнозирует, что стоимость проекта составит почти 1 миллиард долларов за весь срок его существования.

На заседании Консультативной группы по аэрокосмической безопасности Уэст заявил, что для USDV крайне важно придерживаться графика. Текущие сроки разработки корабля, требующие, чтобы он был готов к 2029 году, «достаточно сложны», сказал он, но «более серьезная проблема на данный момент связана с неопределенностью относительно того, как будет финансироваться USDV».

«Комиссия твердо убеждена и будет продолжать подчеркивать, что финансирование аппарата для спуска МКС с орбиту является обязательным и не может быть отложено. Корабль должен быть адекватно и своевременно профинансирован, чтобы обеспечить средства для безопасной утилизации МКС», 

— сказал он. 

Патриция Сандерс, председатель комиссии, особо подчеркнула этот момент в конце публичного заседания:

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«Неизбежно наступит день, когда срок службы станции подойдет к концу, и мы, возможно, не сможем диктовать эту дату. Если мы хотим предотвратить катастрофу, для этого необходимо обеспечить ресурсы, и причём ресурсы сейчас»

#космос #nasa #наса #мкс #международная космическая станция
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