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Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
Основатель Blue Origin Джефф Безос и администратор НАСА Билл Нельсон вместе осмотрели прототип на заводе по производству двигателей в Хантсвилле

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Компания Blue Origin представила на суд общественности полноразмерный макет беспилотного варианта своего лунного посадочного модуля Blue Moon. С его помощью будут проверены инженерные решения, предназначенные для пилотируемой версии. Посадочный аппарат рассчитан для доставки на поверхность нашего спутника полезной нагрузки массой до трех тонн. 

Основатель Blue Origin Джефф Безос и администратор НАСА Билл Нельсон перед полноразмерным макетом лунного корабля Blue Moon Mark 1. Источник: НАСА

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Blue Origin уже выбрала название для первого полета модуля Blue Moon Mark 1: “Pathfinder Mission” ("Миссия следопыта"). Эта миссия также называется MK1-SN001.

«MK1-SN001 испытает критически важные системы, включая двигатель BE-7, криогенные системы и двигательные установки, авионику, системы связи и точную посадку», 

— сообщает компания на своем веб-сайте.

Blue Origin заявила, что посадочные модули Mark 1, начиная с миссии MK-SN002, будут готовы принять на борт полезную нагрузку от всех заинтересованных клиентов. Однако компания не уточнила, когда ожидается запуск миссии Pathfinder и, тем более, последующие полеты посадочных модулей Blue Moon Mark 1.

На сегодняшний день, Blue Origin — одна из четырнадцати компаний, которые NASA выбрало для участия в программе Commercial Lunar Payload Services по беспилотным посадкам на Луну. Мы уже рассказывали о планах других участников этой программы. Таких, как компания Intuitive Machines со своим лунным посадочным модулем Nova-C. Или компания Astrobotic с коммерческим роботизированным лунным посадочным модулем Peregrine.

Mark 1 будет первым аппаратом в линейке лунных модулей. Следующим станет посадочный модуль Mark 2, предназначенный для высадки экипажа на Луну. В мае 2023 года НАСА выбрало этот посадочный модуль в рамках своей программы системы приземления человека (HLS), добавив его, таким образом, к Starship от SpaceX.

Пилотируемую версию Blue Moon предполагается использовать в миссии «Артемида-5», но произойдет это, вероятно, не ранее конца 2020-х годов. В миссиях «Артемида-3» и «Артемида-4» планируется использовать космический корабль компании SpaceX. Во всяком случае, пока планируется.

Однако в августе 2023 года Джим Фри, помощник администратора НАСА по развитию исследовательских систем, высказал предположение, что НАСА может рассмотреть неуказанные альтернативные миссии для «Артемиды-3», если на Starship произойдут «большие промахи». 

На сегодняшний день одной из самых больших проблем миссии "Артемида-3" является то, что интегрированный корабль Starship/Super Heavy так и не смог пока продемонстрировать свою способность выводить грузы даже на околоземную орбиту. Задержки в этих испытаниях привели к обеспокоенности общественности со стороны представителей НАСА по поводу общей разработки лунного корабля Starship и, в свою очередь, миссии Artemis 3, запуск которой в настоящее время запланирован на конец 2025 года.

«Нам нужен OFT 2, поэтому я надеюсь, что все в этом зале поддерживают OFT 2. Нам это нужно, чтобы добиться успеха и продвинуться намного дальше по дороге »,

 — сказал Джим Фри, имея в виду второе орбитальное летное испытание Starship/Super Heavy.

Фри также заявил, что пристальное внимание в рамках «Артемиды-3» не должно быть сконцентрировано исключительно только лишь на Starship, указав на необходимость работы над «Орионом», которому в этой миссии впервые предстоит полет со стыковочным узлом, над системой космического запуска SLS и скафандрами, разрабатываемыми компанией Axiom Space.


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#космос #spacex #луна #starship #blue origin #безос #лунный модуль
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