Компания Intuitive Machines перенесла запуск своей первой миссии на Луну на январь 2024 года.





Мы уже писали о подготовке компании Intuitive Machines к осуществлению своей первой посадочной миссии на Луну.

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В начале октября Intuitive Machines завершила все проверки и представила публике лунный посадочный модуль Nova-C перед его отправкой в Космический центр Кеннеди для запуска на ракете Falcon 9. Миссия получила название, не отличающееся особой оригинальностью: IM-1. Запуск планировалось осуществить в промежуток времени с 16 по 22 ноября 2023 года со стартового комплекса 39А.

Посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines перед отправкой в Космический центр Кеннеди для запуска миссии IM-1. Фото: SpaceNews/Джефф Фауст

Но уже через три недели, 27 октября, компания сообщила о переносе запуска на два месяца, до середины января. В опубликованном заявлении Intuitive Machines проинформировала, что запуск ее миссии IM-1 теперь запланирован на Falcon 9 во время стартового окна, которое откроется 12 января 2024 года.

О причинах, вызвавших эту задержку ничего не сообщается. Однако еще во время презентации аппарата 3 октября руководители компании предупреждали, что «перегруженность площадок» на LC-39A может внести коррективы в график его запуска. Проблема заключается в том, что миссия не может быть перенесена на другой стартовый комплекс, поскольку лишь LC-39A располагает оборудованием для заправки космического аппарата метаном и жидким кислородом на площадке непосредственно перед стартом.

А эта площадка является одной из самых востребованных. Именно с нее осуществляются полеты астронавтов и доставка грузов на Международную космическую станцию. И один из мощнейших действующих на сегодняшний день носителей Falcon Heavy тоже стартует именно с нее.

На 5 ноября с LC-39A запланирован запуск грузового корабля миссии снабжения МКС CRS-29. Он будет выполняться с помощью ракеты-носителя Falcon 9. А на конец ноября назначено выполнение миссии в интересах Космических сил США с помощью РН Falcon Heavy. Трансформация стартовой площадки, обусловленная запусками различных типов носителей потребует около трех недель. Естественно, что эти миссии имеют более высокий приоритет по сравнению с полетом IM-1.

Задержка означает, что ближайшей запланированной к запуску миссией на Луну теперь является Peregrine от Astrobotic. Этот посадочный модуль должен стартовать 24 декабря в рамках первого полета носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance. Впрочем, всё еще может снова поменяться, так как запуск Vulcan уже неоднократно откладывался. Да и его способность выводить грузы в космос пока ни разу не была подтверждена.





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