США возмущены «угрожающими безопасности и непрофессиональными» действиями китайских летчиков.Но недовольство растет и в Китае

В ночь на 24 октября самолет Shenyang J-11 ВВС Китая перехватил Boeing B-52H ВВС США в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

Фото: Министерство обороны США

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По данным ВВС США, он приблизился к Стратокрепости на "слишком высокой, неконтролируемой скорости". На видео, снятом с помощью модуля наведения B-52, видно, как китайский истребитель с полностью выпущенными воздушными тормозами находится в непосредственной близости от американского бомбардировщика.

По некоторым данным J-11 пролетел всего в трех метрах от бомбардировщика.

«Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близок он был к тому, чтобы вызвать столкновение»,

— заявило Индо-Тихоокеанское командование армии США. В официальном заявлении такой подход назван «угрожающим безопасности и непрофессиональным».

Этот инцидент отнюдь не является чем-то из ряда вон выходящим. Подобные случаи имели место и раньше. С осени 2021 года Минобороны США зафиксировало более 180 опасных сближений. Однако все эти случаи происходили днем и, в основном, затрагивали морские патрульные самолеты, такие как P-3 Orion и P-8 Poseidon. После рискованного маневра по перехвату бомбардировщика ночью, похоже, был достигнут новый уровень эскалации.

К счастью, после инцидента над Хайнанем в 2001 году, когда Lockheed EP-3 ВМС США пришлось совершить вынужденную посадку в Китае после столкновения с Shenyang J-8II, аварий больше не происходило. Однако из-за возросшей жесткости китайских летчиков США опасаются ухудшения ситуации. Авария же может иметь серьезные политические последствия.

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Но Китай также недоволен присутствием США в Южно-Китайском море. Китайское руководство особенно возмущено нахождением там авианосца USS Ronald Reagan, который называют «нарушителем спокойствия». Отсюда и возросшая бескомпромиссность китайцев в пресечении действий американских военных. Последним же остается только громко возмущаться и жаловаться на "непрофессионализм" оппонентов.