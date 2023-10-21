Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
Индия продолжает подготовку к пилотируемому полету в космос
21 октября 2023 года проведено успешное испытание системы спасения экипажа в рамках подготовки к пилотируемому полету в космос

реклама

21 октября 2023 года Индия сделала очередной шаг к осуществлению своей собственной независимой программы пилотируемых космических полетов.  Было проведено успешное испытание системы аварийного спасения.

Взлет ракеты TV-D1 с модулем экипажа для испытаний системы аварийного спасения экипажа, 21 октября 2023 г. Фото: ISRO

реклама

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила негерметичную тестовую версию модуля экипажа «Гаганьян» с помощью жидкостной одноступенчатой ракеты TV-D1. Запуск был произведен из Космического центра Сатиш Дхаван в 12:30 по восточному времени 21 октября.

Через 61 секунду после старта на высоте 11,9 километра сработала система спасения экипажа (CES), которая увела модуль экипажа от ракеты. На высоте 16,9 километра при скорости 550 километров в час модуль отделился от CES. Затем был развернут тормозной парашют, который замедлил спуск модуля. На основном парашюте модуль спустился в море, где и был обнаружен спастельными командами примерно в 10 км от острова Шрихарикота в Бенгальском заливе.

«Я очень рад объявить об успешном выполнении миссии TV-D1», 

— заявил после запуска С. Соманат, председатель ISRO.

Испытания подтвердили, что система спасения экипажа может безопасно увести пилотируемый модуль от ракеты-носителя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Индия планирует запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян» в 2025 году. Но прежде планируется провести еще ряд испытаний, включая три испытательных беспилотных орбитальных полета модуля экипажа «Гаганьян», которые начнутся уже в 2024 году.

В случае успеха пилотируемой миссии Индия присоединится к России, Соединенным Штатам и Китаю как единственным странам, способным реализовывать независимые пилотируемые космические программы. Астронавты (гаганавты) уже готовятся к миссии.

Путь к заветной цели не был усеян розами. ISRO пришлось пройти через многочисленные задержки в программе "Гаганьян". В 2018 году, после объявления программы, было заявлено, что первый беспилотный запуск запланирован на декабрь 2020 года. Но этому помешали многочисленные технические проблемы, а пандемияа COVID-19 еще более усугубила трудности с соблюдением графика.

Субботнее испытание последовало за серией успехов в 2023 году. Индия стала четвертой страной, совершившей мягкую посадку на Луну в рамках миссии «Чандраян-3». Это произошло 23 августа. А 2 сентября состоялся успешный запуск Aditya-L1 , первой солнечной обсерватории Индии. В настоящее время космический аппарат направляется к точке Лагранжа 1 Солнца-Земли.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Премьер-министр Индии на этой неделе объявил о цели доставить астронавтов на Луну к 2040 году. Страна планирует построить космическую станцию примерно в 2035 году и стать центром космической промышленности после реформ в этом году, которые позволят расширить пространство для коммерческих проектов и иностранных инвестиций в космический сектор.

#космос #индия #isro #пилотируемый полет #гаганьян
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Индия после задержки завершила решающее испытание космической миссии с экипажем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
12
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
4
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
13
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
23
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
2
Российскую станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» научили пеленговать беспилотники
+
Российский Подводный Флот пополнился новым атомным крейсером
2
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
Астрономы открыли новую Сверхновую
+
Российский Т-80УЕ-1 из серии "летающий танк" с персональным модулем РЭБ, был замечен на полях СВО
+
В процессе импортозамещения банки столкнулись с переклеиванием этикеток на импортное оборудование
3
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
23
Германия рассказала, что Украина вполне может использовать ракеты Taurus против России
2
Тайваньские крестьяне вынудили TSMC отменить строительство самой продвинутой на планете 1-нм фабрики
+
Windows 11 Pro с настройками по умолчанию замедляет Samsung 990 Pro вплоть до 46 % — тест TH
7
Samsung выпускает восьмую бета-версию One UI 6: стабильность на горизонте
+

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
29
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Создаю свой дистрибутив Linux
31
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
29
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
6
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
6
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
16
Reuters: Израиль готовится к разрушению инфраструктуры Газы во время военной операции
3

Сейчас обсуждают

Vorvort
17:06
Эх, жаль что HBM3E в игровых картах мы не увидим. Благодаря AMD хоть пощупали её в Radeon.
Samsung представила память GDDR7 для RTX 5090: до 36 ГГц и 2 ТБ/с на 512-битной шине
VAKT
17:05
Даже мои дети это знают - в Смешариках достаточно подробно рассказывали про строение уха. Там чуток сложнее: по улитке (внутренне ухо) рассажены рецепторы, а сама улитка - это и есть механический элем...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Boris Kopyltsov
17:03
Через пол года. Когда биток вверх пойдёт.
Samsung представила память GDDR7 для RTX 5090: до 36 ГГц и 2 ТБ/с на 512-битной шине
REY_B_
17:01
Что ты за хрень несёшь? Сам то понимаешь? "оно фиксирует вибрацию на частота" - Это в каком у тебя ухе пищит??? "очередь посылает в мозг сигнал" - Это наверное тебя посылают. А по нервам как раз идёт ...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Vito Vago
17:00
"избранная" нация на всех кидается, потом кричит, а нас за что...
Министр обороны Израиля заявил, что «Хезболла» поплатится за вступление в конфликт
REY_B_
17:00
Наслушался цифровых усилителей. А Сухова я слишком уж уважаю. Дедок всё же из другого времени, с другими требованиями. В частности, в его усилителе, то что я описал выше, не учтено.
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
VAKT
16:58
Поправка: фиолетовый цвет - это и есть смесь синего и красного, в радуге это край синего первичной и край красного вторичной накладываются друг на друга. В реальности, если смотреть на источники монох...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
El Grechko
16:50
Ещё раз, для тупых, речь не про арматурный излучатель, а про ухо. Оно в принципе не снимает давление, оно фиксирует вибрацию на частотах. С помощью эффекта резонанса, слышал про такой? Нет абсолютно н...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Red Red
16:44
Кто нибудь мне скажет где здесь новый дистрибутив? опять что то из говна и палок. Кто нибудь расскажите что ничего нового он не создал, даже болгенОс была продвинутей, А сколько пафоса 20 лет, походу ...
Создаю свой дистрибутив Linux
Вит Вит
16:44
Насчёт класса Д вы не правы. Абсолютно. Наслушались Сухова? Не нужны там мегагерцы, ШИМ достаточно в 20 раз больше чем сигнал и глубокая оос. Считающийся сейчас лучшими Purifi имеет частоту ШИМ 500 к...
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем