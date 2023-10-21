21 октября 2023 года проведено успешное испытание системы спасения экипажа в рамках подготовки к пилотируемому полету в космос

21 октября 2023 года Индия сделала очередной шаг к осуществлению своей собственной независимой программы пилотируемых космических полетов. Было проведено успешное испытание системы аварийного спасения.

Взлет ракеты TV-D1 с модулем экипажа для испытаний системы аварийного спасения экипажа, 21 октября 2023 г. Фото: ISRO

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Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила негерметичную тестовую версию модуля экипажа «Гаганьян» с помощью жидкостной одноступенчатой ракеты TV-D1. Запуск был произведен из Космического центра Сатиш Дхаван в 12:30 по восточному времени 21 октября.

Через 61 секунду после старта на высоте 11,9 километра сработала система спасения экипажа (CES), которая увела модуль экипажа от ракеты. На высоте 16,9 километра при скорости 550 километров в час модуль отделился от CES. Затем был развернут тормозной парашют, который замедлил спуск модуля. На основном парашюте модуль спустился в море, где и был обнаружен спастельными командами примерно в 10 км от острова Шрихарикота в Бенгальском заливе.

«Я очень рад объявить об успешном выполнении миссии TV-D1»,

— заявил после запуска С. Соманат, председатель ISRO.

Испытания подтвердили, что система спасения экипажа может безопасно увести пилотируемый модуль от ракеты-носителя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Индия планирует запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян» в 2025 году. Но прежде планируется провести еще ряд испытаний, включая три испытательных беспилотных орбитальных полета модуля экипажа «Гаганьян», которые начнутся уже в 2024 году.

В случае успеха пилотируемой миссии Индия присоединится к России, Соединенным Штатам и Китаю как единственным странам, способным реализовывать независимые пилотируемые космические программы. Астронавты (гаганавты) уже готовятся к миссии.

Путь к заветной цели не был усеян розами. ISRO пришлось пройти через многочисленные задержки в программе "Гаганьян". В 2018 году, после объявления программы, было заявлено, что первый беспилотный запуск запланирован на декабрь 2020 года. Но этому помешали многочисленные технические проблемы, а пандемияа COVID-19 еще более усугубила трудности с соблюдением графика.

Субботнее испытание последовало за серией успехов в 2023 году. Индия стала четвертой страной, совершившей мягкую посадку на Луну в рамках миссии «Чандраян-3». Это произошло 23 августа. А 2 сентября состоялся успешный запуск Aditya-L1 , первой солнечной обсерватории Индии. В настоящее время космический аппарат направляется к точке Лагранжа 1 Солнца-Земли.

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Премьер-министр Индии на этой неделе объявил о цели доставить астронавтов на Луну к 2040 году. Страна планирует построить космическую станцию примерно в 2035 году и стать центром космической промышленности после реформ в этом году, которые позволят расширить пространство для коммерческих проектов и иностранных инвестиций в космический сектор.