Пентагон получит лишь 17 истребителей F-35 в 4-м квартале этого года. Вдобавок к уже поставленным 80-ти.

Я уже рассказывал о проблемах с качеством и боеготовностью F-35, новейшего истребителя ВВС США. Из-за многочисленных дефектов этой боевой машины регулярно происходят летные происшествия различной степени тяжести. Вплоть до катастроф. Как следствие, боеготовность F-35 находится на рекордно низком уровне по сравнению с остальными истребителями ВВС США. Что, естественно, вызывает серьезную озабоченность в Пентагоне.

Однако есть и еще одна нерешенная проблема: проблема производства. Основной разработчик истребителя пятого поколения F-35 компания Lockheed Martin пересмотрела план поставки истребителей на 2023 год, сократив его до 97 самолетов. При этом первоначально планировалось построить 156 самолетов. Таким образом, планы будут реализованы лишь на 62 процента. Еще в апреле компания объявила, что не выполнит годовые производственные планы. Однако, масштабы дефицита оказались значительно больше, чем ожидалось.

реклама

Производственная линия F-35

По утверждению компании Lockheed Martin, задержки в процессе летной сертификации F-35, построенных по стандарту TR3, стали результатом «неожиданных проблем» у субподрядчика. Пентагон же отказывается принять поставку самолетов до тех пор, пока они не будут усовершенствованы до этого стандарта. Конфигурация TR3 позволит F-35 реализовать возможности значительно улучшенной модификации Block 4, включая дополнительную вычислительную мощность, увеличенные возможности радиоэлектронной борьбы и основные обновления систем, включая улучшенный набор датчиков.

Переход к производству модификации Block 4 является особенно актуальным в связи с быстрым прогрессом в улучшении возможностей единственного другого истребителя пятого поколения, который производится и используется в полных эскадрильях, китайского J-20. Этот истребитель обладает поистине революционными характеристиками, особенно его новейшие модификации, принятые в 2023 году.

Появление в 2023 году признаков того, что J-20 производится в гораздо больших масштабах, чем в предыдущие годы, только лишь усилило необходимость положить конец дефициту F-35.Председатель, президент и главный исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет объявил, что, хотя к концу сентября было поставлено 80 F-35, темпы поставок на последний квартал будут значительно ниже - всего 17 машин.

«В соответствии с нашим сентябрьским объявлением, мы по-прежнему ожидаем, что в этом году будет поставлено в общей сложности 97 самолетов, все в конфигурации Technology Refresh 2, или TR2»,

— заявил он, добавив, что Lockheed рассчитывает поставить первый самолет в конфигурации TR3 в период с апреля по июнь 2024 года.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, серьезные задержки в производстве, а также проблемы с характеристиками самолета имеют последствия для безопасности далеко за пределами Соединенных Штатов.