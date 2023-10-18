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Журнал Military Watch: получатели F-35 продолжают жаловаться на большое количество дефектов
Агентство по управлению оборонными контрактами Пентагона сообщило, что истребители пятого поколения F-35 производства Lockheed Martin по-прежнему страдают от чрезмерных недостатков при доставке клиентам

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Думаю, что многие из тех, кто интересуется авиацией, слышали о проблемах с новейшим американским истребителем 5-го поколения F-35. Впрочем, не все верят в эти проблемы, считая это "российской пропогандой". Что ж, давайте обратимся к западным источникам.

F-35A ВВС США (фото ВВС США/Майкл МакКул)

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По информации, опубликованной американским (!) журналом Military Watch, Агентство по управлению оборонными контрактами Пентагона сообщило, что истребители пятого поколения F-35 производства Lockheed Martin по-прежнему страдают от различных дефектов при поставке клиентам, что влияет на эксплуатационные характеристики самолета, включая степень готовности к полету. 

"Военные заказчики (в последнее время, это в основном Корпус морской пехоты США, ред.) информируют Агентство о слишком большом количестве дефектов, которое выявляется при эксплуатации», 

"Это проблемой для сообщества пользователей и серьезной проблемой, отрицательно влияющей на готовность", 

- отмечает Агентство. 

Далее подчеркивается:

«нехватка запчастей продолжает вызывать неэффективность производства, что приводит к задержкам поставок многих самолетов». 

Даже несмотря на рост производства F-35, уровень доработок и заводского брака «продолжает ограничивать эффективность производства во время сборки» из-за «текучести рабочей силы и некоторых неэффективных поставщиков». Поскольку морская пехота недавно выразила особую обеспокоенность по поводу проблем с самолетом, офис программы Пентагона F-35 заявил, что он работает с Lockheed Martin, чтобы «постоянно контролировать обеспечение качества и активно решать все выявленные проблемы». Офис также «работает над пониманием и смягчением» опасений Корпуса морской пехоты.

Хотя программа F-35 оказалась одной из самых проблемных в американской истории, но у Пентагона практически нет альтернативы этому проекту. Дело в том, что производственные мощности, задействованные для создания этого самолета, превышают возможности всех других западных истребителей вместе взятых. И в том, что за последнее десятилетие не был разработан ни один другой истребитель НАТО четвертого или пятого поколения.

Проблемы с доступностью вызвали особую критику в последние месяцы, при этом все большее число законодателей в Палате представителей выражают обеспокоенность по поводу способности Объединенного программного офиса F-35 улучшить характеристики самолета в этом отношении. Председатель подкомитета Палаты представителей по тактическим воздушным и сухопутным силам Роб Уиттман, например, 29 сентября подчеркнул , что проблемы с самолетом вызывают «глубокую обеспокоенность» и что «от этого самолета мы ожидаем многого, и есть некоторые недостатки в том, что было обещано, а затем в том, что было доставлено».

«Это новый самолет — почему его боеготовгость составляет 55%?», 

— заявил он. 

Однако проблемы F-35 далеко не ограничиваются уровнем его боеготовности. Ярким недавним примером стали результаты расследования ВВС США инцидента, который произошел 19 октября 2022 года на базе ВВС Хилл в штате Юта. Тогда F-35 разбился из-за проблемы с программным обеспечением. В результате этого пилот не смог прервать посадку, поскольку самолет потерял управление и резко накренился влево.

В августе 2023 года Бельгия отказалась от поставок первых истребителей-невидимок F-35A, посчитав их «технически неудовлетворительными» и требуя дальнейших улучшений программного обеспечения, прежде чем они будут соответствовать стандартам ВВС.Другие покупатели, такие как Южная Корея, также имели серьезные проблемы с самолетами.

Появившаяся в 2023 году информация о недостатках двигателя истребителя F-35, привела к росту "неготовности" истребителей на 600 процентов по сравнению с аналогичным показателем истребителей четвертого поколения в ВВС США. Это стоило десятков миллиардов долларов дополнительных эксплуатационных затрат  из-за его недостаточной выходной мощности. 

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Тем не менее, именно на F-35 будут продолжать полагаться вооруженные силы США и их партнеры. Особенно в связи с тем, что Китай быстро расширяет свой собственный парк истребителей пятого поколения с помощью программ J-20 и FC-31, которые имеют весьма значительные преимущества в летно-технических характеристиках перед всеми другими истребителями США и их союзников.

#f-35 #ввс сша #самолет #ввс #самолеты 5-го поколения
Источник: militarywatchmagazine.com
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