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Компания Orbit Fab планирует создать на орбите сеть заправочных станций
Стартап Orbit Fab, заручившись поддержкой Министерства обороны США, готовится провести демонстрацию заправки на орбите

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В 2022 году Orbit Fab объявила о планах начать предлагать топливо для спутников (гидразин) на геостационарной орбите уже в 2025 году. Для этого предполагается использовать склад и космический корабль «топливный шаттл».

Orbit Fab уже заручилась поддержкой Министерства обороны США и разработала открытый стандарт Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface (RAFTI) для заправочных портов, используемых производителями спутников. Этот стандарт уже прин несколькими правительственными агентствами, включая Министерство обороны США, и более чем 100 коммерческими организациями.Визуализация заправочных портов RAFTI на Orbit Fab (Фото Orbit Fab)

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В 2022 году Космические силы заключили с Orion Space Solutions контракт на 50 миллионов долларов на эксперимент Тетра-5. Три спутника будут размещены на геостационарной орбите (GEO), где орбитальный служебный корабль Mira компании Impulse Space будет служить платформой для размещения топливного склада Orbit Fab.

«Эта демонстрация проложит путь к будущим коммерческим услугам орбитальной дозаправки, а также к дополнительным возможностям сотрудничества и миссиям между Orbit Fab и Impulse Space»,

 — сказал Барри Мацумори, главный операционный директор Impulse Space.

"Наши топливные шаттлы доставляют топливо непосредственно на ваш космический корабль, оборудованный RAFTI™, — в любое время, на любую орбиту, на любой космический корабль".

"20 миллионов долларов. Доставка гидразина по ГРУ от 100 кг. Доступно в 2025 году."

Вот такая информация размещена сейчас на сайте компании Orbit Fab.

Казалось бы, цена на топливо "кусается". Но представьте ситуацию, что на геостационарной орбите находится спутник, стоящий сотни миллионов долларов. Он успешно проработал 10-15 лет и мог бы продолжать функционировать и дальше, если бы не одно досадное обстоятельство: закончилось топливо. Дело в том, что на любой орбите, в том числе и на геостационарной, на аппарат действуют различные возмущающие факторы. И приходится тратить топливо для поддержания заданных параметров орбиты. Как следствие, оно может закончиться.

И перед владельцами спутника возникает дилемма: запустить новый спутник или попытаться продлить функционирование старого. В этой ситуации ценник в 20 миллионов за еще несколько лет работы аппарата уже не выглядит таким пугающим.

Главная задача Orbit Fab — положить конец практике избавления от еще функционирующих спутников из-за того, что у них закончилось топливо. Компания стремится создать сеть орбитальных заправочных станций, способных продлить срок службы спутников.

«Создание будущего, в котором компании заранее знают о наличии и цене топлива, позволит им строить свои спутники без необходимости обменивать эксплуатационные возможности на более длительный срок службы»,

 — сказал Адам Харрис, коммерческий директор Orbit Fab.

На 2025 год запланирована демонстрация заправки космического аппарата Тетра-5 Космических сил США  50 -ю килограммами гидразина. Миссия финансируется Космическими силами и Подразделением оборонных инноваций.

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Будем ждать результата.

#космос #космос-2222 #orbit fab #заправка на орбите
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