Это может произойти в течение пяти ближайших лет

На сегодняшний день существует всего лишь 3 государства, способных полностью самостоятельно отправить человека в космос. Это Россия, США и Китайская народная республика. Близка ко вступлению в этот элитарный "космический клуб" и Индия. Больше потенциальных кандидатов нет и не просматривается.

Тем неожиданнее прозвучала новость о том, что Иран планирует человека в космос в течение ближайших пяти лет. С таким заявлением выступил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур.

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«Чтобы отправить в космос человека или иное живое существо, необходимо создать специальную биокапсулу, и сейчас мы находимся на ранней стадии этого процесса. Однако Иран планирует провести испытания новой биокапсулы в течение следующих нескольких месяцев. Мы надеемся, что сможем отправить гражданина исламской республики в космос уже в ближайшие пять лет».

Иса Зарепур

На первый взгляд, задача выглядит абсолютно невыполнимой. Однако не всё так однозначно. Свой первый спутник Иран запустил 16 августа 2008 года. Точнее, Иран объявил о запуске спутника, но разведка США посчитала, что запуск был неудачным. Так или иначе, но запуск, состоявшийся 2 февраля 2009 года, признали все. А это означает, что с момента запуска первого спутника прошло уже около 15 лет. Срок вполне приличный, чтобы появились новые наработки.

Далее. Иран имеет свой собственный космодром Семнан с пусковой установкой для ракет-носителей легкого класса. Сооружение новой пусковой площадки под более тяжелую ракету потребует времени, но уложиться в пятилетний срок более, чем реально. Была бы эта самая ракета.

А ракета разрабатывается. Соответствующее заявление сделал глава Космического агентства Ирана Хасан Салари:

«В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 тысяч километров»

Строго говоря, он вел речь о ракете, способной выводить спутники на геостационарную орбиту. Но что помешает вместо разгонного блока, предназначенного для вывода полезной нагрузки на геостационарную орбиту, установить пилотируемый корабль ? Главное, чтобы грузоподъемность на НОО (низкую околоземную орбиту) была не меньше 5-6 тонн.

Ну и, естественно, нужен сам космический корабль. Задача тоже не из простых, но Иран уже запускал в космос червей, черепах, крыс и даже обезьян. Так что и в этой области определенные наработки имеются.

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Ну и вишенка на торте. В последние годы сотрудничество России и Ирана заметно активизировалось. Особенно после начала СВО. А России есть чем поделиться в области ракетостроения и пилотируемой космонавтики.