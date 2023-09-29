Это миссия NASA по изучению одноименного металлического астероида (16) Психея

Ракета Falcon Heavy, которая должна отправить в космос миссию Psyche, установлена на стартовой площадке LC-39A. В ближайшее время ей предстоит пройти огневое испытание.

Psyche — это миссия Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA) предназначенная для изучения одноименного астероида (16) Психея.

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Чем же так интересен именно этот астероид? Дело в том, что ученые полагают, что он является ядром протопланеты, лишенным всех остальных слоев в результате одного или нескольких столкновений. Таким образом, это уникальная возможность изучить происхождение планетных ядер.

Аппарат должен достичь астероида и выйти на его орбиту в 2029 году. Полезная нагрузка будет состоять из четырех научных приборов общей массой 30 килограммов.

Запуск миссии планируется 12 октября 2023 года.

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