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В предыдущей статье я рассказывал о лунной гонке между российской автоматической станцией "Луна-25" и индийским аппаратом "Чандраян-3".

Напомню. Индийский аппарат был выведен на орбиту Земли 14 июля 2023 года с помощью ракеты-носителя (РН) GSLV Mk.III. Российская станция была запущена с помощью РН "Союз-2.1б" 11 августа 2023 года. То есть почти на месяц позже. Как же могло получиться, что она имеет все шансы оказаться на Луне раньше ?

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Как я уже говорил в предыдущей статье, всё дело в различных траекториях перелета. "Луна-25" двигалась по "классической" схеме:

Старт с Земли, выход на низкую околоземную орбиту (НОО), включение разгонного блока и переход на траекторию перелета к Луне. Около Луны импульс для перехода на орбиту Луны, движение по орбите, а затем сход с орбиты и посадка на Луну. Данная схема (с небольшими вариациями) использовалась многими аппаратами. Она позволяет достичь окрестностей нашего спутника за 4-5 дней.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) выбрала гораздо более длинную и долгую схему перелета:

После выхода на низкую околоземную орбиту "Чандраян-3" не отправился сразу к Луне, а сначала выполнил несколько включений двигательной установки (ДУ), последовательно увеличивая апогей своей орбиты. И лишь затем направился к цели своего путешествия. Окрестностей Луны аппарат достиг 5 августа. То есть примерно за неделю до старта "Луны-25". Казалось бы, шансов опередить его у "Луны-25" совсем не осталось. Но около Луны повторилась та же самая история: аппарат не стал сразу совершать посадку, а начал в несколько приемов уменьшать высоту соей окололунной орбиты. 17 августа состоялась очередная коррекция орбиты, после которой аппарат начал двигаться вокруг Луны на высоте 153-163 км. Однако это еще не все запланированные маневры. Аппарату предстоит выйти на орбиту 100 на 100 км, и лишь после этого он начнет готовиться к посадке на Серебряный глобус. Посадка запланирована на 23 августа, Тогда как "Луна-25" планирует опуститься на поверхность уже 21 августа.