Министр иностранных дел Великобритании выразил готовность признать независимое государство Палестина до завершения мирных переговоров с Израилем. Этот шаг может стать новым поворотным моментом в урегулировании израильско-палестинского конфликта

Напряженность между Израилем и Палестиной достигла критической точки, что может привести к расширению конфликта на всем Ближнем Востоке, привлекая новых участников. Стремящиеся к поддержке израильского государства союзники на Западе все чаще выражают свою обеспокоенность этой ситуацией.

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Во время последнего интервью с журналистами Associated Press глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о возможной официальной поддержке Лондона признания независимого государства Палестина. Он утверждает, что это может способствовать установлению устойчивого мира в данном регионе, возможно, даже до завершения переговоров между Палестиной и Израилем.

Однако, есть важное условие. Как отметил Кэмерон, палестинцам необходимо видеть перспективу улучшения своего будущего с созданием собственного независимого государства. Тем не менее, для того чтобы Великобритания сделала этот шаг, руководители ХАМАСа должны покинуть сектор Газа.

По мнению главы британского МИДа, только такой подход может способствовать нахождению двустороннего решения долгосрочного конфликта между Палестиной и Израилем.

Ясно, что в ближайшее время этот вариант маловероятен. ХАМАС давно стал не просто группировкой, а философией, поддерживаемой жителями сектора Газа.

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В Лондоне это хорошо осознают. Поэтому заявление Кэмерона можно трактовать как ещё одно популистское заявление.