После ухода западных производителей российские банки активизировали закупки банкоматов в Китае — только в апреле импорт вырос более чем в три раза.

В апреле 2025 года российские банки резко увеличили объем закупок банкоматов из Китая, утроив показатели по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно официальной статистике КНР, за один месяц в Россию было поставлено 854 банкомата на общую сумму почти 5,9 миллиона долларов. Это позволило России занять лидирующую позицию среди всех стран-импортеров китайских банкоматов.

Активный переход на китайские устройства начался еще в 2022 году, после того как американские и европейские поставщики отказались от сотрудничества с российским финансовым сектором. Это затруднило не только новые поставки, но и обслуживание уже установленного оборудования, что вынудило банки оперативно искать альтернативу. Китайские производители быстро заняли освободившуюся нишу, предложив доступные и технологичные решения.

Среди других крупных покупателей банкоматов в апреле также оказались Пакистан, Аргентина, Таиланд и Нигерия. Однако Россия значительно обогнала их по объемам импорта. Такая динамика свидетельствует о продолжающемся курсе на переориентацию российских банков на азиатские технологии.