Министерство финансов РФ подготовило проект президентского указа, который должен стать правовой основой для предоставления гарантий новым иностранным инвесторам. По словам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, документ уже согласован с ключевыми ведомствами и находится на финальной стадии утверждения.
Предполагается, что указ станет частью комплекса мер по восстановлению инвестиционной привлекательности России на фоне ослабления внешнеполитического давления. В частности, новые нормы позволят закрепить особые условия для иностранных компаний, готовых вернуться на российский рынок или начать здесь работу с нуля.
Чебесков отметил, что с ростом доверия к российской юрисдикции возможен не только приток зарубежных инвестиций, но и возврат капиталов, ранее выведенных из страны. По его оценкам, при снятии санкционных барьеров объём вложений на фондовом рынке может заметно увеличиться уже в ближайшие кварталы.
Публикация указа ожидается в течение двух месяцев. Эксперты считают, что подобная инициатива станет важным сигналом для международного бизнеса, демонстрируя стремление властей к созданию стабильной инвестиционной среды.