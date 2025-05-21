Новый указ, разрабатываемый Министерством финансов, должен гарантировать защиту интересов иностранных инвесторов и способствовать притоку капитала в страну после возможного смягчения санкций.

Министерство финансов РФ подготовило проект президентского указа, который должен стать правовой основой для предоставления гарантий новым иностранным инвесторам. По словам заместителя министра финансов Ивана Чебескова, документ уже согласован с ключевыми ведомствами и находится на финальной стадии утверждения.

Предполагается, что указ станет частью комплекса мер по восстановлению инвестиционной привлекательности России на фоне ослабления внешнеполитического давления. В частности, новые нормы позволят закрепить особые условия для иностранных компаний, готовых вернуться на российский рынок или начать здесь работу с нуля.

Чебесков отметил, что с ростом доверия к российской юрисдикции возможен не только приток зарубежных инвестиций, но и возврат капиталов, ранее выведенных из страны. По его оценкам, при снятии санкционных барьеров объём вложений на фондовом рынке может заметно увеличиться уже в ближайшие кварталы.

Публикация указа ожидается в течение двух месяцев. Эксперты считают, что подобная инициатива станет важным сигналом для международного бизнеса, демонстрируя стремление властей к созданию стабильной инвестиционной среды.