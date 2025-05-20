Очередной крупный банк улучшает условия ипотечных программ с господдержкой: отменены комиссии для застройщиков при минимальном взносе от 20,01%.

С 16 мая Совкомбанк обновил условия участия в ряде льготных ипотечных программ. Теперь при первоначальном взносе от 20,01% застройщики больше не обязаны выплачивать комиссию при оформлении кредита. Нововведение затрагивает ключевые направления — ипотеку для семей с детьми, IT-ипотеку, а также программы для Дальнего Востока и Арктики. Остальные параметры финансирования остаются прежними.

Этот шаг стал продолжением тренда на упрощение условий кредитования. Ранее аналогичные инициативы реализовали ВТБ и Сбербанк, отменив комиссии 12 и 13 мая соответственно. Эти меры были восприняты рынком как исполнение рекомендаций, озвученных на президиуме Госсовета. Представители ВТБ подчеркнули, что призывают другие банки последовать их примеру.

По мнению аналитиков, такие корректировки могут изменить расстановку сил на ипотечном рынке. Клиенты и застройщики начинают ориентироваться на те банки, где финансовые условия выгоднее, особенно на фоне возможного пересмотра ключевой ставки ЦБ. Отмена комиссий может выступать как превентивный механизм привлечения новых клиентов, не затрагивая уровень процентных ставок.

Эксперты не исключают, что и другие кредитные учреждения последуют по этому пути. Это может усилить конкуренцию в секторе жилищного кредитования и одновременно повысить спрос на новостройки, особенно в регионах, где доля проектов с господдержкой высока.