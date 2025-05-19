Презентация EVO-T1 должна состояться 21 мая 2025 года на мероприятии GMKtec x Intel

Компания GMKtec официально анонсировала выход нового мини-ПК из серии EVO — модель EVO-T1. Новинка будет построена на базе одного из самых мощных мобильных процессоров Intel — Core Ultra 9 285H, относящегося к линейке Arrow Lake. Показ устройства состоится 21 мая 2025 года в рамках совместного мероприятия GMK и Intel, а полноценный запуск намечен на июль.

Процессор Core Ultra 9 285H предлагает 16 ядер и 16 потоков, что делает EVO-T1 пригодным не только для повседневных задач, но и для работы с моделями искусственного интеллекта. GMK утверждает, что конфигурация с 64 ГБ оперативной памяти способна локально запускать ИИ-модель DeepSeek R1 объёмом 32B. Такой потенциал особенно ценен для разработчиков и аналитиков, которым требуется автономная работа без подключения к облачным сервисам.

Помимо вычислительных задач, мини-ПК будет уместен и в игровой среде. Встроенная графика Intel Arc 140T iGPU демонстрирует хорошую энергоэффективность и позволяет запускать современные игры на разрешении Full HD с достойным уровнем производительности, соперничая с решениями AMD, включая Radeon 890M.

Хотя подробностей пока немного, тизер GMK раскрывает обновлённый дизайн устройства — он стал компактнее и получил более округлый корпус по сравнению с предшественником EVO-X2. На передней панели заметен порт Thunderbolt, возможно даже версии 5. Больше информации о конфигурациях, цене и доступности GMK раскроет в ближайшие дни.