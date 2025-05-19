Nvidia запустила продажи видеокарты GeForce RTX 5060 по рекомендованной цене 299 долларов

На выставке Computex 2025 компания Nvidia официально представила новую видеокарту начального уровня — GeForce RTX 5060. Как для настольных ПК, так и для ноутбуков используется один и тот же чип GB206, но с уменьшенным числом CUDA-ядер по сравнению с RTX 5060 Ti. Настольная версия получила 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ видеопамяти GDDR7 и заявленную цену от $299.

Ноутбучный вариант RTX 5060 предлагает ещё более скромные характеристики: 3328 CUDA-ядер и возможность настройки энергопотребления от 45 до 100 Вт в зависимости от модели. Nvidia обещает, что обе версии обеспечат более 100 кадров в секунду в популярных играх при максимальных настройках на Full HD с активированными DLSS 4 и Multi Frame Generation.

Компания также анонсировала восемь новых ноутбуков с RTX 5060, среди которых модели от Acer, Asus, MSI, HP, Lenovo и других. Стартовая цена — от $1099. Все устройства оснащены технологиями Blackwell Max-Q и ориентированы на геймеров и создателей контента.

Однако выход видеокарты не обошёлся без споров. Nvidia не опубликовала драйверы до начала продаж, и журналисты не смогли протестировать новинку до старта официальных продаж. Это вызвало недовольство в профессиональном сообществе, так как потенциальные покупатели остались без возможности ознакомиться с объективными обзорами перед покупкой.

В качестве объяснения Nvidia указала, что стремилась обеспечить лучший пользовательский опыт в день запуска. Однако больше никаких комментариев по этому поводу компания не предоставила.