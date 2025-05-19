Менее чем за полгода DLSS 4 появился в 125 играх. Nvidia называет его ключом к высокому FPS даже при 8 ГБ видеопамяти. Но у технологии есть и свои нюансы.

Компания Nvidia объявила, что технология апскейлинга DLSS 4 стала самым быстрорастущим графическим решением за всю её историю. На момент запуска GeForce RTX 5090 поддержку заявили 75 игр, а уже в мае 2025 года список вырос до 125 проектов. Это делает DLSS 4 самой активно внедряемой функцией в игровой экосистеме Nvidia.

Сейчас в списке находятся такие тайтлы, как Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Diablo 4, Half-Life 2 RTX, DOOM: The Dark Ages и другие. В ближайшее время ожидается добавление DLSS 4 в Crimson Desert, F1 25, Splitgate 2 и Portal с RTX, где апскейлер будет дополнен технологией Neural Radiance Cache благодаря RTX Remix. Последняя, к слову, стимулируется конкурсом модов с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

DLSS 4 даёт существенный прирост частоты кадров даже на видеокартах с 8 ГБ памяти — например, GeForce RTX 5060. Согласно внутренним данным Nvidia, в играх вроде Hogwarts Legacy, Ghost of Tsushima и Marvel Rivals частота кадров достигает 200–300 FPS на максимальных настройках при разрешении 1080p.

Однако такая производительность достигается за счёт компромиссов: при использовании DLSS в режиме Quality рендеринг идёт в 720p с последующим масштабированием, а технология Frame Generation генерирует три дополнительных кадра на каждый оригинальный. Это означает, что финальный FPS в большей степени виртуальный, и картинка не всегда идеально передаёт детали.

Тем не менее DLSS 4 показывает впечатляющие результаты и продолжает быстро распространяться в индустрии. Особенно заметна его эффективность в разрешениях 1440p и выше, где апскейлер может оперировать более богатой визуальной основой.