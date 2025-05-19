Honor подтвердила, что модели Honor 400 и 400 Pro получат заметно увеличенные аккумуляторы. В Китае ёмкость составит 7200 мА·ч, но для Европы она может быть другой.

Вице-президент Honor China Линь Лин официально подтвердил: новые смартфоны серии Honor 400 получат аккумуляторы на 7200 мА·ч. В предыдущем поколении батарея ограничивалась 5300 мА·ч. Устройства выйдут 28 мая в Китае, а европейская презентация состоится уже 22 мая.

Не исключено, что европейская версия смартфонов получит менее мощную батарею. Подобная практика у бренда уже была — например, Honor Magic 7 Pro в Европе вышел с аккумулятором на 5270 мА·ч, тогда как в глобальной версии — 5850 мА·ч.

При этом Honor пока не раскрывает, с какой скоростью будут заряжаться новые модели. В прошлом году Honor 300 поддерживал быструю проводную зарядку 100 Вт, а Pro и Ultra-версии — ещё и беспроводную на 80 Вт.

Несмотря на рост ёмкости, флагманом по батарее остаётся представленный в апреле Honor Power с 8000 мА·ч, серия 400 же получает второе место.