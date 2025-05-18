Одноплатная система StarPro64 построена на RISC-V и предлагает продвинутый NPU для локального ИИ, поддержку PCIe и HDMI 4K.

На рынке одноплатных компьютеров появился StarPro64. Устройство, разработанное Pine64, позиционируется как альтернатива Raspberry Pi, но ориентировано на куда более требовательные задачи, включая обработку данных искусственного интеллекта. Плата уже была замечена в онлайн-магазине производителя с ценником $250, однако на момент публикации оказалась полностью распродана.

В основе StarPro64 — процессор ESWIN EIC7700X с четырьмя ядрами SiFive P550 на архитектуре RISC-V. Главное достоинство новинки — встроенный NPU, способный обрабатывать до 19,95 триллионов операций в секунду (TOPS) с INT8-производительностью.

Аппаратная начинка включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 Мб флеш-памяти SPI для загрузки. Пользователь может подключить eMMC до 256 ГБ и использовать microSD-карту. Среди интерфейсов — четырёхканальный PCIe 3.0, HDMI 4K@60 Гц, порты USB 3.0 и 2.0, MIPI CSI/DSI для камер и дисплеев, два порта Ethernet (1 Гбит/с), а также беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.