На рынке одноплатных компьютеров появился StarPro64. Устройство, разработанное Pine64, позиционируется как альтернатива Raspberry Pi, но ориентировано на куда более требовательные задачи, включая обработку данных искусственного интеллекта. Плата уже была замечена в онлайн-магазине производителя с ценником $250, однако на момент публикации оказалась полностью распродана.
В основе StarPro64 — процессор ESWIN EIC7700X с четырьмя ядрами SiFive P550 на архитектуре RISC-V. Главное достоинство новинки — встроенный NPU, способный обрабатывать до 19,95 триллионов операций в секунду (TOPS) с INT8-производительностью.
Аппаратная начинка включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 Мб флеш-памяти SPI для загрузки. Пользователь может подключить eMMC до 256 ГБ и использовать microSD-карту. Среди интерфейсов — четырёхканальный PCIe 3.0, HDMI 4K@60 Гц, порты USB 3.0 и 2.0, MIPI CSI/DSI для камер и дисплеев, два порта Ethernet (1 Гбит/с), а также беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.