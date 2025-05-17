Флагманская беззеркалка Canon получила высшую награду «Best of the Best» за выдающийся дизайн и эргономику, подтвердив статус эталона в профессиональной фотоиндустрии.

Canon EOS R1 — официально лучшая из лучших. Флагманская камера компании Canon получила высшую награду Red Dot Design Award 2025 в категории Product Design, обойдя конкурентов из более чем 60 стран. Это не единственное признание — ранее модель завоевала и iF Design Award 2025, укрепив позиции бренда как лидера в области инженерии и эстетики.

Red Dot — одна из самых престижных премий в сфере дизайна, где жюри оценивает участников по девяти критериям, включая инновации, качество, функциональность и удобство использования. Canon EOS R1 стала триумфатором за счёт проработанного корпуса, эргономики и высокой надёжности.

Камера отличается новым корпусом глубокого чёрного цвета, улучшенным резиновым покрытием с V-образной насечкой для лучшего хвата, а также высокой прочностью: вес устройства составляет 920 г (только корпус), а с аккумулятором и картой памяти — около 1115 г. Инженеры позаботились о комфортной съёмке в любых условиях, включая спортивную и репортажную фотографию.

Модель получила 9,44-миллионный электронный видоискатель без затемнения, что особенно ценят спортивные фотографы. Canon также подчеркнула преемственность в дизайне — фирменные V-образные линии на фронтальной панели отсылают к предыдущим моделям R3 и R5 Mark II.

Под капотом — набор современных технологий:

Сенсор: 24,2 МП, BSI, полнокадровый, многослойный CMOS;

AF-система: Dual Pixel Intelligent AF, более 4 тыс. точек;

Стабилизация: до 8,5 ступеней;

Видео: до 6K/60p, FullHD до 240p;

Скорость съёмки: до 40 кадров/с (электронный затвор).

Canon уже 31 год подряд получает награды Red Dot, и победа R1 продолжает эту традицию. В этом году отметили камеры EOS R5 Mark II, объективы RF 24-105mm f/2.8 и RF 10-20mm f/4, а также другие продукты Canon, не связанные с фототехникой.