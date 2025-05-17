Обновления уже вступили в силу в Бразилии, а в Европе новые правила для подписок начнут действовать с августа.

Apple объявила о ряде изменений в правилах ценообразования и налогообложения в App Store. Обновления уже вступили в силу в Бразилии, а в Европе новые правила для подписок начнут действовать с августа. Компания объясняет нововведения необходимостью учитывать налоговые законы и защиту прав пользователей в разных странах.

С 16 мая в Бразилии начал действовать новый налог под названием CIDE (взносы на интервенцию в экономический порядок). Этот налог в размере 10 % распространяется на зарубежных разработчиков и будет автоматически удерживаться с их доходов от платных приложений и покупок внутри приложений. Если разработчик не указал Бразилию в качестве основной страны продаж в App Store Connect, цены в бразильском сегменте магазина будут автоматически пересчитаны с учётом нового налога с 2 июня.

Аналогичные корректировки цен ждут и Казахстан: изменения будут отражать текущие экономические условия. При этом, если в настройках разработчика указана Бразилия или Казахстан в качестве базовой страны, то ценовая политика не изменится.

В Европе изменения коснутся подписок. С 4 августа пользователи в Австрии, Германии и Польше будут обязаны вручную подтверждать повышение цены на автообновляемую подписку. Без согласия подписка будет автоматически прекращена по завершении текущего платёжного периода. Apple будет напоминать о необходимости выбора каждую неделю, пока пользователь не примет решение или подписка не завершится.

Следует отметить, что все повышения цен, запланированные до 4 августа, будут обрабатываться по текущим правилам, даже если продление произойдёт позже.