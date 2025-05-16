Сама компания называет обвинения клеветой

TP-Link может лишиться возможности продавать свою продукцию в США. Законодатели страны потребовали от Белого дома запретить оборудование китайского производителя, ссылаясь на возможные угрозы кибербезопасности и якобы аномально низкие цены, подрывающие конкуренцию на рынке.

Расследование в отношении TP-Link уже начали несколько американских ведомств — от Минторга до Минобороны. Поводом стали заявления, что продукция компании якобы использовалась в хакерских атаках, связанных с Китаем. Прямых доказательств вины TP-Link пока не представлено, однако чиновники считают, что активное присутствие бренда в США — риск, от которого стоит избавиться заранее.

Компания отвергла обвинения, назвав происходящее попыткой дискредитировать конкурента. В TP-Link подчеркнули, что не связаны с китайским правительством и работают независимо, включая американский офис в Калифорнии. По словам представителей бренда, доля компании в США — около 35 %, а массовое использование продукции — следствие не подкупа, а доступной цены и стабильной работы устройств.

Эксперты считают, что возможный запрет может стать частью более широкой кампании США против китайских технологических брендов. Аналогичные меры ранее применялись в отношении Huawei и других производителей. Решение по TP-Link будет принято после завершения официального расследования. Впрочем, это уже не первые нападки на компанию со стороны властей, достаточно вспомнить публикации менее чем полугодовой давности.



