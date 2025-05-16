Во время испытаний в Германии популярный электрокар Microlino чуть не совершил переворот — производитель начал расследование

Компактный электромобиль Microlino, стилизованный под легендарную Isetta, оказался в центре внимания после неудачного тормозного теста на закрытой трассе в Мендиге. Во время резкой остановки машина резко накренилась, почти полностью потеряв устойчивость. Только благодаря быстрой реакции тест-пилота удалось избежать переворота.

Инцидент вызвал волну обсуждений в профильных изданиях. Видео критического момента, опубликованное Autozeitung, набрало большое количество просмотров. Это испытание поставило под сомнение устойчивость конструкции Microlino, особенно в непредсказуемых дорожных ситуациях.

Производитель уже заявил о начале внутреннего расследования. В компании подчёркивают, что в ходе сертификационных тестов таких инцидентов не наблюдалось, но выразили готовность тщательно изучить ситуацию и установить возможные причины потери устойчивости.

Автомобили класса L6e, к которым относится Microlino, допускаются к управлению с 15 лет и давно критикуются за слабую защиту при столкновениях. Несмотря на это, они остаются популярными среди молодёжи и жителей городов — за счёт компактности и доступности.